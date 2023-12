Vittoria ‘cancellata’ per la capolista: ricorso UFFICIALE e sconfitta a tavolino

La classifica potrebbe essere riscritta dopo il ricorso presentato contro la vittoria della capolista: risultato non omologato

Vittoria ‘cancellata’, almeno per il momento, per la capolista. Nel girone A della Serie D la sfida tra il Bra e la capolista Alcione può essere riscritta dalla giustizia sportiva.

Per il momento il giudice sportivo ha deciso di non omologare il risultato maturato sul campo: non è ancora stato quindi convalidato l’1-0 a favore dell’Alcione grazie alla rete messa a segno da Manuzzi al 33′ del secondo tempo. Un gol che ha consentito alla formazione guidata da mister Cusatis di restare in vetta alla classifica con quattro lunghezze di vantaggio sulla coppia Albenga-Chisoli.

Tutto però è sospeso per il ricorso presentato dal Bra per un presunto tesseramento irregolare. Proprio visto il reclamo della compagine piemontese, il giudice sportivo non ha potuto far altro che non omologare il risultato del campo e attendere il pronunciamento di merito.

Serie D, Bra-Alcione in bilico: possibile 3-0 a tavolino

Il Bra ha presentato ricorso per la verifica dei parametri anagrafici di uno dei calciatori dell’Alcione con il sospetto che non sia stata rispettata la normativa relativa al numero minimo di under in campo.

Dovesse essere accolto il reclamo, potrebbe arrivare lo 0-3 a tavolino ai danni dell’Alcione che quindi perderebbe i tre punti conquistati sul campo e vedrebbe ridursi soltanto ad una lunghezza il distacco sulle inseguitrici. Dall’altro lato il Bra salirebbe a quota 26 punti, agganciando il Varese a quota 26.

Resta da vedere se il giudice sportivo si pronuncerà su un caso complicato, che potrebbe andare oltre le specifiche competenze, e quale sarà la decisione del Bra in caso di non accoglimento del reclamo.