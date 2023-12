L’incoronazione di Altobelli: “Può superare il mio record di gol”

Le parole dello storico attaccante di Inter e Juventus Alessandro Altobelli, intervistato dalla ‘Gazzetta dello Sport’

I gol erano il suo pane, ne fece oltre 300 nella sua leggendaria carriera. Per ‘Spillo’ Altobelli uno degli attaccanti più forti del panorama attuale potrebbe arrivare a quel livello e addirittura superarlo.

Non sappiamo se come lo storico bomber campione del Mondo con l’Italia nel 1982 riuscirà a segnare 209 gol con la maglia dell’Inter, ma la strada intrapresa da Lautaro Martinez sembra essere quella giusta. L’argentino, capocannoniere assoluto del campionato con 13 reti, è il leader tecnico ed emotivo dei nerazzurri, che attualmente guidano la classifica di Serie A con 35 punti. Altobelli ne ha parlato così: “Mi piace tantissimo, non si limita a far gol ma lotta e lavora per la squadra. Non tira mai indietro la gamba, è un esempio per i compagni“. Parole di stima, quello di ‘Spillo’, che certificano il livello ormai raggiunto dal capitano dell’Inter. E anche lo storico record dei 209 gol, che rendono Altobelli il secondo miglior marcatore all-time nella storia dei nerazzurri, potrebbe essere superato: “Lui è l’unico che può riuscirci e glielo auguro”

Lautaro Martinez pronto a rinnovare e Altobelli approva

Il bomber dei nerazzurri, protagonista di una prima parte di stagione sensazionale, sembra ormai pronto a legarsi ancora per qualche anno all’Inter, di cui è già il capitano e uno dei leader.

L’argentino, idolo di San Siro, sposerà la causa per ancora tante stagioni, proprio come fece Alessandro Altobelli per undici anni: “Può diventare una bandiera, con la fascia di capitano al braccio mi sembra anche più responsabilizzato. Sarebbe bello se chiudesse la sua carriera in nerazzurro, è amato dalla società e dai tifosi e sta entrando nella fase migliore del suo percorso.”