L’annuncio che ‘gela’ Marotta: “Non andrà all’Inter”

Inter e Milan pronte a operare sul mercato, ma per entrambe arrivano brutte notizie: corteggiamento nerazzurro e rossonero respinto

Il campionato entra nel vivo, gli equilibri di classifica iniziano a delinearsi e così la corsa scudetto. Che per il momento potrebbe essere un affare a due tra Inter e Juventus, ma il Milan ha ancora la possibilità di rientrare, mentre il Napoli, dopo il pesante ko con i nerazzurri, appare fuori dai giochi almeno per la vetta.

Ci si avvicina alla fine del 2023 e al giro di boa del campionato, e, contestualmente, al mercato di gennaio, dove sicuramente i top club cercheranno di mettere a segno mosse importanti o di iniziare già a definire le strategie in vista dell’estate. Proprio l’Inter e il Milan al centro di alcuni tra i principali rumours, ma per Marotta, e anche per Furlani, arriva una doppia doccia gelata.

Zielinski ma non solo: il doppio annuncio di mercato

Di scenari di mercato ha parlato a ‘Tv Play’ il giornalista polacco Maciej Siemiatkowski, che in particolare si è soffermato su due connazionali di cui si è parlato molto di recente.

Si inizia da Piotr Zielinski, in scadenza di contratto con il Napoli, ma secondo Siemiatkowski è proprio agli azzurri che va comunque la sua priorità: “Non credo in un passaggio in nerazzurro, la sua volontà è restare al Napoli. Poco fondamento anche per le voci sull’Arabia Saudita, vuole rimanere nel club che lo ha valorizzato”. ‘Gelato’ anche il Milan, per il suo interessamento per Kiwior: “Credo resterà all’Arsenal – ha dichiarato Siemiatkowski – La sua valutazione è intorno ai 15-20 milioni ma mi sembra strano possa partire nelle prossime sessioni di mercato, sta proseguendo il suo adattamento al calcio inglese”. C’è poi anche un retroscena su Szczesny: “Quest’estate lo cercava il Psg, ma è in sintonia con la Juventus, resterà di sicuro a Torino se il club continuerà a dargli fiducia”.