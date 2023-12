Emergenza Inter, Inzaghi prepara la mossa a sorpresa

L’Inter alle prese con qualche infortunio di troppo, Simone Inzaghi prepara una mossa totalmente inattesa che cambia tutto

Inter lanciatissima in vetta alla classifica e che con una vittoria contro la Real Sociedad blinderà anche il primo posto nel girone di Champions League, ma per Simone Inzaghi in questi giorni i grattacapi non mancano. Dopo la vittoria con il Napoli, in eredità gli infortuni di de Vrij e Dumfries che complicano non poco la situazione tra difesa e centrocampo.

Considerato il precedente infortunio di Pavard e che Bastoni e Cuadrado non sono ancora al meglio, il tecnico dovrà inventarsi qualcosa. Darmian andrà utilizzato come braccetto difensivo, sulla fascia destra è difficile ipotizzare lo spostamento di uno tra Dimarco e Carlos Augusto. Secondo ‘Sky’, dunque, contro l’Udinese la soluzione potrebbe essere un inedito assoluto: a sorpresa, potrebbe essere schierato in quella posizione Davide Frattesi. Per il momento sarebbe solo un’idea, il tecnico ha ancora qualche giorno per ragionarci su.