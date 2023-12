DIRETTA Coppa Italia, Fiorentina-Parma | Le formazioni ufficiali – LIVE

Dopo il passaggio del turno della Lazio, secondo ottavo di finale della Coppa Italia tra la Fiorentina e la sorpresa Parma

Ieri è stato il turno di Lazio-Genoa aprire le sfide valide per gli ottavi di finale della Coppa Italia. Adesso, invece, è il turno di Fiorentina e Parma scendere in campo per conquistare i quarti di finale della competizione nostrana.

I padroni di casa, guidati in panchina da Vincenzo Italiano, sono reduci dalla netta vittoria ottenuta tra le mura amiche contro la Salernitana di Pippo Inzaghi nell’ultimo turno del campionato di Serie A. Per quanto riguarda la Coppa Italia, i viola sono all’esordio stagione in questa manifestazione. Di contro, i gialloblu dell’allenatore Fabio Pecchia hanno eliminato le due pugliesi, Bari e Lecce, nei precedenti impegni della competizione. In Serie B sono in vetta alla classifica, insieme al Venezia di Paolo Vanoli, a quota 33 punti, dopo la vittoria ottenuta in extremis sul campo dello Spezia di Luca D’Angelo. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Artemio Franchi’ di Firenze.

FORMAZIONI UFFICIALI FIORENTINA-PARMA

Fiorentina (4-2-3-1): Christensen; Kayode, Milenkovic, Mina, Parisi; Lopez, Mandragora; Sottil, Barak, Brekalo; Nzola. Allenatore: Italiano

Parma (4-3-3): Corvi; Hainaut, Circati, Osorio, Coulibaly; Sohm, Cyprien; Mihaila, Bernabe, Benedyczak; Bonny. Allenatore: Pecchia.

ARBITRO: Livio Marinelli