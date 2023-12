Colpaccio per l’estate: “Juve disposta a tutto”

La Juventus pensa al mercato di gennaio ma valuta nomi anche per la prossima estate. Un profilo in particolare stuzzicherebbe i bianconeri

La Juventus è focalizzata sul presente, con una squadra che sta ben figurando in Serie A, restando agganciata al treno scudetto guidato dall’Inter capolista. È però invitabile che il club pensi anche al futuro, col mercato che tra gennaio e la prossima estate potrebbe andare a cambiare la struttura della squadra.

Un reparto in emergenza è senza dubbio il centrocampo, viste le squalifiche di Pogba e Fagioli, ed i bianconeri già il prossimo inverno dovrebbero andare a puntellare la zona con un nuovo innesto. Il pensiero juventino viaggia però anche più lontano alla prossima estate, quando con un ritorno in Champions League anche i margini di manovra economici potranno essere differenti rispetto ai mesi scorsi.

Giuntoli e soci avrebbero infatti già nel mirino una stellina che gioca in Germania, almeno stando a quanto trapela dalla Spagna. Secondo quanto evidenziato da ‘OkFichajes.com’ la Juventus sarebbe ‘disposta a tutto per Dani Olmo‘. Così titola il portale iberico che approfondisce la situazione del trequartista del Lipsia.

Calciomercato Juventus, mirino su Dani Olmo: i bianconeri ci provano

Il piano della Juventus è puntare in alto per il futuro ed avrebbero inserito Dani Olmo nella loro tabella dei possibili obiettivi.

Le annate sono state convincenti per il classe 1998 che ha visto quindi aumentare le attenzioni intorno a se. La Juventus sa quindi di dover fare un investimento importante per strapparlo al Lipsia che gli ha anche rinnovato il contratto fino al 2027. Nonostante le normali difficoltà, secondo il portale iberico, la società bianconera non ha intenzione di arrendersi, e punterebbe al grande colpo.

Intanto in questo avvio di stagione Olmo ha messo insieme ben 6 gol in 7 partite prima dell’infortunio che lo sta condizionando e tenendo ai box. Il Lipsia lo attende con ansia, mentre il calciatore è voglioso di tornare a brillare come già fatto nel recente passato, in attesa di capire quale potrà essere il suo destino.