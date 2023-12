Bomber Milan: bianconeri croce e delizia

La big della Serie A si sfidano per uno dei bomber più forti d’Europa in questo momento: arriva la decisione drastica

I centravanti sono sempre merce molto apprezzata dalle società di calcio, soprattutto in Serie A dove negli ultimi anni è un tipo di figura tornata parecchio di moda. Anche se per un lungo periodo se ne sono visti pochi in grado di fare la differenza. Da almeno tre o quattro anni, invece, la classifica dei cannonieri si riempie di tante prime punte e anche le piccole possono puntare su goleador. Un esempio? Dia della Salernitana.

E anche nel resto d’Europa il trend è più o meno lo stesso e oltre ai top player come Haaland e Mbappe anche le formazioni ‘minori’ hanno giocatori importanti. Che fanno gola anche in Italia. Uno dei nomi più importanti a livello europeo è Serhou Guirassy, classe ’96 dello Stoccarda letteralmente esploso in questa stagione. Parliamo di 16 gol in 11 partite, quarto nella classifica della Scarpa d’Oro davanti allo stesso Mbappe. Più due in coppa (uno stasera nel match in corso). Non a caso su di lui ci sono tantissimi top club, quelli italiani sono stati accostati tutti al guineano: la Juventus, l’Inter, la Roma e ora soprattutto il Milan. E poi ovviamente anche la Premier League, con il Fulham che è in prima fila. Anzi, secondo ‘Football Insider’, era. Perché i londinesi avrebbero deciso di cambiare obiettivo a caccia del sostituto di Mitrovic.

Tutti pazzi per Guirassy, il Fulham lo molla ma va su Broja: cosa cambia per il Milan

Il Fulham avrebbe deciso di abbandonare la pista che porta a Serhou Guirassy, che nelle idee del club sarebbe il sostituto ideale di Mitrovic, che in estate è volato in direzione Arabia Saudita. Il motivo è la concorrenza, visto che sul giocatore ci sarebbero anche Manchester United e Newcastle.

Le speranze sarebbero quindi davvero molto basse. Per questo per il bomber dello Stoccarda la lista di pretendenti potrebbe perdere un nome. Il Fulham vorrebbe andare su Armando Broja del Chelsea, altro nome sui taccuini delle stesse Milan e Roma. L’albanese era reduce dall’infortunio al crociato, sta giocando ma col contagocce e sempre da subentrato. Il problema per gennaio per il Fulham, in questo caso, è che i Blues non sarebbero particolarmente disposti a lasciarlo andare durante la stagione e dovrebbero prima sostituirlo.