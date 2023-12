Sconfitta ed esonero UFFICIALE: già scelto il nuovo tecnico

Dopo la sconfitta la società ha deciso di esonerare l’allenatore: decisione ufficiale, con il nuovo tecnico che è già stato scelto

Dopo la quarta sconfitta in cinque partite arriva ufficialmente l’esonero. Nuova panchina saltata nel campionato di Serie B con Pierpaolo Bisoli che è stato esonerato dal Sudtirol. Fatale il ko interno arrivato nella giornata di ieri contro il Como.

Il tecnico, che ha trascinato gli altoatesini guidandoli come rivelazione del campionato cadetto, paga la quarta sconfitta nelle ultime cinque giornate e una posizione di classifica che si è piuttosto complicata dopo gli ultimi risultati. Il Sudtirol è tredicesimo a 17 punti, ma l’Ascoli quart’ultimo è lontano solo quattro punti.

A Bisoli succede Federico Valente, tecnico della formazione Primavera 2. A lui è stato affidato l’incarico di guida della prima squadra, come sottolineato dal comunicato ufficiale della formazione altoatesina:

“FC Südtirol comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Federico Valente, che nella scorsa estate aveva assunto l’incarico di allenatore della formazione Primavera 2 biancorossa, cogliendo fin qui ottimi risultati nella veste di matricola. Il tecnico è nato il 20 luglio 1975 a Solothurn, in Svizzera, ma è cittadino italiano, in virtù delle origini dei suoi genitori. Mister Federico Valente rilascerà le prime dichiarazioni da allenatore della prima squadra dell’FC Südtirol in occasione della conferenza stampa pre-game in programma venerdì, riservata solo ed esclusivamente agli operatori dell’informazione”.