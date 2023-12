Napoli-Inter da rigiocare: scelta la ripetizione del match

Napoli Inter, partita vinta dai nerazzurri tre a zero, ha lasciato non poche polemiche per via di alcune decisioni arbitrali

Il posticipo domenicale della quattordicesima giornata di Serie A ha visto il confronto tra Napoli ed Inter con tanto interesse per il ritorno di Mazzarri davanti ai suoi tifosi. Match fondamentale per i partenopei che volevano vincere sia per sfatare il tabù casalingo (solamente due vittorie in campionato e nessuna in Champions) sia per rientrare nella lotta al titolo.

Le cose non sono andate come speravano Osimhen e compagni. Il Napoli, nonostante un buon inizio con occasioni sventate dall’ottimo Sommer, non è riuscito a sbloccare il match ed è crollato davanti ad un Inter tanto solida difensivamente quando letale a livello offensivo. Calhanoglu nel primo tempo, Barella e Thuram nella ripresa hanno regalato i tre punti ai nerazzurri.

Un successo pesantissimo quello dell’Inter che risponde alla vittoria della Juventus sul Monza e dimostra di avere una rosa fortissima considerando come il successo sia arrivato senza Bastoni, Pavard e con de Vrij uscito dopo soli diciotto minuti di gioco. Tre punti importanti per i nerazzurri in un match condizionato anche dalle polemiche arbitrali.

I padroni di casa hanno criticato le scelte, del direttore di gara, di non intervenire in occasione del vantaggio dell’Inter (nato da un fallo di Lautaro su Lobotka) e sul contatto, all’interno dell’area di rigore nerazzurra, tra Acerbi e Osimhen. A tal proposito l’esito del sondaggio fatto sul noto social “X” è piuttosto netto.

Napoli-Inter, l’opinione social: si deve rigiocare

Come detto, nel sondaggio che abbiamo proposto sul social “X” in merito agli episodi arbitrali del Maradona, troviamo al primo posto, con il 47.4%, la voce: “rigiocare la partita”. Non verrà ovviamente presa questa decisione nonostante sia comprensibile la rabbia dei tifosi partenopei che avrebbero potuto chiudere il primo tempo in parità ed usufruire di un rigore nel corso della ripresa.

📊 MOMENTO SONDAGGIO 💥 Non si placano le polemiche arbitrali per #NapoliInter: qual è la soluzione migliore per voi in questi casi❓ — calciomercato.it (@calciomercatoit) December 4, 2023

Episodi che, nonostante la vittoria nerazzurra sia stata meritata per quanto visto nel corso dei novanta minuti, avrebbero potuto far avere al match un finale diverso. Al secondo posto di questo sondaggio troviamo, con il 31.6%, la voce: “arbitri stranieri” in quello che potrebbe essere un tentativo di risolvere le continue polemiche sulle prestazioni dei direttori di gara.

La terza ed ultima posizione del sondaggio, con il 21.1%, è occupata dalla voce: “due arbitri come nel basket” anche se è più distaccata rispetto alle altre due. Napoli Inter è stata una partita che ha lasciato, ancora una volta, tante polemiche nei confronti dei direttori di gara. Probabilmente non si troverà mai una soluzione definitiva nei confronti di determinate scelte all’interno dei novanta minuti di gioco.