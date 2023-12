Il ritorno di Brahim Diaz in Serie A: svolta lampo, la risposta è definitiva

Dalla Spagna trapelano importanti aggiornamenti sulla situazione legata a Brahim Diaz, oggetto del desiderio di un club di Serie A

Reduce dal successo di Champions League contro il Napoli, il Real Madrid ha legittimato il primo posto nel girone. Ottimo biglietto da visita per provare a dirottare tutte le sue attenzioni in campionato. Con l’apertura della sessione di calciomercato più vicina, però, i Blancos potrebbero rappresentare un fondamentale crocevia per le strategie di mercato di diversi club di Serie A.

A tal proposito, è sicuramente da monitorare l’ultima indiscrezione che trapela dalla Spagna. Secondo quanto riferito da fichajes.net, infatti, proprio il Napoli avrebbe manifestato il suo interesse per Brahim Diaz. Il trequartista spagnolo, che si sta ritagliando un ruolo sempre più da protagonista nello scacchiere tattico di Pioli, ha impreziosito il suo ritorno alle Merengues con una prima parte di stagione in crescendo. Anche a causa dei numerosi infortuni che stanno falcidiando la compagine di Ancelotti, l’ex Milan ha visto aumentare in maniera esponenziale il suo minutaggio. Nelle 13 presenze complessive fin qui collezionate, Brahim Diaz ha messo a referto tre reti, dispensando anche un assist.

Dalla Spagna | Il Napoli ha chiesto Brahim Diaz: secco no del Real Madrid

Ragion per cui, sorprende fino ad un certo punto che il classe ’99 continui ad avere molti estimatori anche in Serie A. Stando a quanto evidenziato da fichajes.net, a bussare alla porta del Real Madrid per provare a mettere le mani su Brahim Diaz sarebbe stato proprio il Napoli.

Gli Azzurri, eventualmente a caccia di occasioni interessanti per rinforzare la trequarti, avrebbero sondato i margini di manovra con le Merengues. Non sono esplicitati i termini con il quale i campani avrebbero voluto intavolare la trattativa. Ciò nonostante, è rimarcato come il Napoli abbia provato ad imprimere la svolta alla trattativa già a gennaio. Il tutto, comunque, si è risolto in un nulla di fatto. Le velleità dell’area mercato del Napoli di intavolare la trattativa con il Real si sono scontrate con la volontà del club madrileno di puntare forte su Brahim Diaz.

Sia nell’immediato che in ottica futura. Considerato un ottimo rincalzo rispetto ai titolarissimo, non è escluso che l’ex Milan riesce a scalare gerarchie importanti da qui al termine della stagione. Ragion per cui, salvo clamorosi colpi di scena, Brahim Diaz è destinato a restare in Spagna almeno fino al termine della stagione. Le pretendenti al gioiellino iberico sono avvisate.