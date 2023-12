Fiorentina, incubo finito dopo quasi sei mesi: Italiano tira un sospiro di sollievo

Italiano, tecnico della Fiorentina, può finalmente sorridere; il suo giocatore è uscito dall’incubo dopo un periodo decisamente lungo

Contro la Salernitana era una partita importantissima per la Fiorentina chiamata a riscattare la sconfitta in casa del Milan. Al Franchi arrivava una squadra con un gran bisogno di fare punti per uscire da una situazione di classifica decisamente complicata. Il match si è deciso, fondamentalmente, nei primi diciotto minuti di gioco con i viola avanti due a zero e capaci di creare una serie di occasioni che avrebbero potuto rendere ancora più pesante il passivo.

Nella ripresa è arrivato il definitivo tre a zero con il club viola bravo a gestire, senza troppi problemi, il risultato. Uno dei grandi protagonisti del match è stato Beltran, attaccante uscito finalmente dall’incubo; dopo soli cinque minuti di gioco i padroni di casa si sono procurati un calcio di rigore per fallo su Arthur.

In assenza di Nico Gonzalez (lasciato a riposo in vista del match contro la Roma), dal dischetto è andato Beltran bravo a superare il portiere avversario. Gol importantissimo quello realizzato dal centravanti non solo perché ha permesso alla sua squadra di sbloccare il match e indirizzarlo fin da subito ma anche è stata la prima rete del classe 2001 nel massimo campionato italiano.

Beltran, finalmente il primo gol: ora Italiano ha una risorsa in più

Prima del match contro la Salernitana, Beltran aveva segnato solo in Conference League mentre in Serie A gli era stato annullato il gol contro la Lazio nella sfida dell’Olimpico. La prima gioia arriva dopo dodici partite grazie ad un calcio di rigore che mette fine ad una vera e propria maledizione. Il gol per un centravanti è il pane quotidiano e Beltran, arrivato ad agosto a Firenze, non aveva ancora trovato la rete in Italia.

Quasi sei mesi dopo arriva la prima gioia per un giocatore di cui si parla un gran bene e che, nell’ultima sessione estiva di mercato, era stato al centro di diverse voci di mercato. Sull’attaccante era forte anche l’interesse della Roma che aveva provato a strapparlo alla Fiorentina senza successo.

Il gol realizzato da Beltran rappresenta una bellissima notizia per Italiano viste le difficoltà, fino ad ora, dei due centravanti nel trovare la rete con continuità (Nzola è fermo a uno in campionato). Ora la speranza è che questo rigore possa sbloccare definitivamente il classe 2001, risorsa fondamentale per una squadra che vuole vivere una stagione da grande protagonista sia in campionato sia nelle coppe dove proverà ad arrivare fino in fondo per regalare una grande soddisfazione ai propri tifosi.