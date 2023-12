Sassuolo-Roma, probabili formazioni: Spinazzola si accomoda in panchina, torna Pellegrini

La Roma fa visita al Sassuolo nella 14esima giornata di Serie A: la squadra di Mourinho vuole reagire alla prestazione in Svizzera e tenere il passo Champions

La Roma torna in campo a tre giorni dal pareggio deludente in casa del Servette, che ha complicato maledettamente l’accesso diretto agli ottavi di finale di Europa League. Lo Slavia Praga è primo a +2, può bastargli un pareggio a meno di goleade giallorosse nell’ultima con lo Sheriff.

I giallorossi fanno visita al Sassuolo in una gara complicatissima sia storicamente che per la qualità attuale dei neroverdi, che con le big si esaltano. E poi la vigilia è stata di quelle movimentate vista la conferenza stampa di Mourinho che ha attaccato l’arbitro del match Marcenaro, il Var Di Bello e l’attaccante degli emiliani Mimmo Berardi. Con tanto di indagine aperta dalla Procura Figc e le dichiarazioni del numero uno dell’Aia Pacifici.

Spostando l’attenzione al campo, dove conta davvero in questo momento, la Roma si presenta con praticamente tutta la rosa a disposizione ad eccezione del solito Smalling. Rispetto al match di Ginevra torneranno Rui Patricio e Gianluca Mancini in difesa: il centrale dovrà stare attento al cartellino, come sottolineato da Mourinho, visto che è diffidato e domenica prossima c’è la Fiorentina. Poi Llorente e Ndicka a chiudere la retroguardia. A centrocampo i titolari Cristante-Paredes-Pellegrini, con il capitano che deve rialzare la testa. A destra Karsdorp, a sinistra Spinazzola potrebbe restare in ‘punizione’: lo Special One si riferiva anche a lui quando parlava di atteggiamenti ‘superficiali’ di chi è entrato dalla panchina. Zalewski può tornare dal 1′ dopo oltre un mese: ballottaggio con El Shaarawy. Per il Sassuolo ballottaggio a tre per una maglia sulla trequarti: Thortstvedt potrebbe spuntarla su Bajrami e Castillejo. In difesa c’è Ferrari e a sinistra Matias Vina, l’ex di giornata insieme a Volpato e Defrel in panchina (e Missori out).

Sassuolo-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Tressoldi, Vina; Boloca, Henrique; Berardi, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti.

A disposizione: Cragno, Pegolo, Pedersen, Ferrari, Bajrami, Racic, Castillejo, Volpato, Mulattieri, Defrel, Ceide.

Allenatore: Dionisi.

Indisponibili: Alvarez, Missori, Obiang, Viti.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: Berardi.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, Pellegrini, Zalewski; Dybala, Lukaku.

A disposizione: Svilar, Boer, Kristensen, Celik, El Shaarawy, Spinazzola, Bove, Aouar, Pagano, Renato Sanches, Belotti, Azmoun.

Allenatore: Mourinho.

Indisponibili: Abraham, Kumbulla, Smalling.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: Mancini.

Arbitro: Marcenaro (Genova)

Assistenti: Garzelli e Moro

IV Uomo: Ghersini

Var: Di Bello

Avar: Di Martino