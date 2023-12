Donnarumma espulso dopo 10 minuti: il video fa il giro del web

Donnarumma espulso nel primo tempo di Le Havre-Paris Saint-Germain. Il video dell’intervento del portiere della Nazionale

Paris Saint-Germain in dieci sul campo del Le Havre. Espulso Donnarumma dopo solo 10 minuti di gioco.

Rosso diretto al portiere del PSG per un intervento pericoloso fuori dall’area di rigore. Donnarumma, nel tentativo di prendere il pallone, ha alzato la gamba colpendo in ritardo il giocatore del Le Havre. Paris Saint-Germain in dieci dopo 10 minuti ma ci pensa Mbappé: la squadra di Luis Enrique è già in vantaggio.

Donnarumma clearly bored of football and wants to enter 2024 Royal Rumble. pic.twitter.com/iONfCWoHsT — Daniel Childs ☕️ (@SonOfChelsea) December 3, 2023

Questo il video già virale sul web.