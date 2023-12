PAGELLE E TABELLINO LAZIO-CAGLIARI 1-0: Isaksen conferma, Castellanos poco lucido

Pagelle e tabellino Lazio-Cagliari, match valido per la 14esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/24

LAZIO

Provedel 6,5

Lazzari 6

Gila 6

Patric 6

Marusic 5,5

Guendouzi 5,5

Rovella 5. Dal 46′ Cataldi 6

Luis Alberto 5,5. Dal 66′ Kamada 5,5

TOP Isaksen 6,5: non ha segnato, ma è stato ancora una volta uno dei più vici, forse il migliore. Conferma (quasi) tutto quanto di buono fatto vedere martedì sera. Ha colpi importanti, velocità, dribbling nello stretto, personalità e voglia. Gli manca un po’ di precisione, di scelta giusta. Non un dettaglio, ma ci si può lavorare. Dall’83’ Vecino

Immobile 5,5. FLOP Dal 70′ Castellanos 5: non che sia un vero e proprio flop, ma entra nel finale e ha due occasioni importantissime. Le fallisce entrambe, in due modi diversi. La prima anche disturbato, la seconda si addormenta un po’ anche se va dato merito a Sulemana. In entrambe le situazioni poteva e doveva fare di più.

Pedro 6,5. Dal 70′ Felipe Anderson 6

All.: Maurizio Sarri 6

CAGLIARI

Scuffet 6,5

Zappa 6

Goldaniga 6. Dall’83’ Nandez sv

Dossena 5,5

Hatzidiakos 5,5. Dal 32′ Sulemana 6

Azzi 5,5

Prati 6. Dall’88’ Pavoletti sv

Makoumbou 5,5

Viola 5,5. Dal 46′ Oristanio 6

Lapadula 6. Dal 32′ Luvumbo 5,5

Petagna 5,5

All.: Claudio Ranieri 6

Arbitro: Federico Dionisi 6

Lazio-Cagliari 1-0, il tabellino

Marcatori: 8′ Pedro (L)

Ammoniti: Htzidiakos (C), Nandez (C)

Note: espulso al 25′ Makoumbou (C) per fallo in chiara occasione da rete

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Patric, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Pedro.

A disp.: Sepe, Mandas, Hysaj, Pellgerini, Ruggeri, Cataldi, Kamada, Vecino, Basic, Felipe Anderson, Castellanos.

All.: Maurizio Sarri

CAGLIARI (3-4-1-2): Scuffet; Zappa, Goldaniga, Dossena; Hatzidiakos (32′ Sulemana), Azzi, Prati, Makoumbou; Viola; Lapadula (32′ Luvumbo), Petagna.

A disp.: Radunovic, Aresti, Wieteska, Augello, Obert, Mancosu, Nandez, Deiola, Pereiro, Jankto, Sulemana, Oristanio, Pavoletti, Shomurodov, Luvumbo.

All.: Claudio Ranieri

Arbitro: Federico Dionisi (sez. L`Aquila)

Assistenti: Peretti – Politi; IV Uomo: Camplone; V.A.R.: Guida; A.V.A.R.: Pagnotta