Via libera Klopp: 45 milioni e addio Juventus

Jurgen Klopp ha dato il suo benestare all’operazione di mercato del Liverpool: 45 milioni e addio alla Juventus

Jurgen Klopp ha detto sì e per la Juventus possono nascere dei problemi. Dopo un’annata complicata, il Liverpool sta tornando ad alti livelli con il terzo posto in Premier e il primo nel girone di Europa League.

Un rendimento che sta ingolosendo il tecnico tedesco che vuole rinforzare ulteriormente la squadra. Un intento che si scontra anche con le ambizioni della Juventus, altra big del vecchio continente che è alla ricerca del rilancio dopo annate difficile. Come i reds, anche i bianconeri vogliono rinforzare la propria rosa ed, anzi, hanno proprio la necessità di farlo, considerata l’emergenza che sta vivendo Allegri, soprattutto a centrocampo.

È proprio lì nel mezzo che si decidono gli incontri e quindi i campionati e Giuntoli vuole regalare un colpo ad Allegri, ma un obiettivo rischia di sfumare dopo il via libera proprio di Klopp.

Calciomercato Juventus, incrocio Liverpool per Thuram: le ultime

La Juventus, infatti, ha messo da tempo nel mirino Khephren Thuram, centrocampista del Nizza, che però piace anche al Liverpool.

Proprio sul fronte reds si registra una novità non di poco conto con Jurgen Klopp che avrebbe dato il suo libera libera all’operazione. Stando a quanto riportato da ‘Team Talk’, l’allenatore tedesco avrebbe detto sì all’operazione che porterebbe il francese all’Anfield Road per 45 milioni di euro.

Cifra importante, soprattutto nel mercato di gennaio, che taglierebbe fuori la Juventus che per il mercato invernale va a caccia della giusta occasione e dell’acquisto non a prezzi esorbitanti. Non proprio l’identikit che calza a pennello a Thuram che tra gennaio e giugno è destinato a lasciare il Nizza. La Juventus non si è ancora arresa, ma il sì di Klopp potrebbe spingere il centrocampista in direzione Premier League.