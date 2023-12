“Rischia la panchina”: la big cambia, annuncio in diretta

Le ultime di calciomercato nella diretta Twitch di Tv Play: “Quando si vinceva nessuno aveva tirato fuori questo tema”

Continua a far discutere l’intervista esplosiva di Maldini a ‘La Repubblica’. Sul tema, nella diretta Twitch di Tv Play, è intervenuto anche Carlo Pellegatti.

“Non l’ho gradita – esordisce Pellegatti – ma non per Maldini. Soltanto che in questo momento non ritenevo necessario avere anche questo problema. Non vi era assolutamente feeling tra le due parti, ovvero tra Maldini e la proprietà e di conseguenza prima o poi doveva scoppiare. Il Milan ora è in difficoltà per infortuni e ambiente, Pioli rischia la panchina…“.

“La proprietà americana ha provato una strada nuova – sottolinea Pellegatti parlando sempre del divorzio da Maldini – però si è accorta che questa strada non era percorribile. Adesso Gerry Cardinale, non a caso, sta inserendo nella sfera Milan e RedBird Zlatan Ibrahimovic. Dovesse occuparsi un po’ di più degli aspetti di campo, alla Maldini e alla Marotta, allora lui potrebbe essere un valore aggiunto”.

Sulla crisi del Milan incide anche la lunga schiera di infortunati: “Ecco perché il Milan è in difficoltà, non perché manca un uomo dietro la scrivania. Questa è una scusa che sta venendo fuori adesso che la squadra sta vivendo in un periodo complicato, però quando si vinceva nessuno aveva tirato fuori questo tema”, conclude Pellegatti.