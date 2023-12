Palladino tra rammarico e orgoglio: “Peccato, meritavamo il pari”

Raffaele Palladino, dopo Monza-Juventus, mastica amaro per la sconfitta maturata negli ultimissimi istanti: il commento del tecnico monzese

Il Monza torna a casa con zero punti, dopo la gara con la Juventus, avendo solo accarezzato l’idea di mettere in cascina un pari prestigioso. Tutto sfumato al 94′ con la rete di Gatti che ha risposto immediatamente al pari di Carboni, ma Palladino e i suoi escono dal campo a testa alta.

Il tecnico brianzolo esprime tutto il suo rammarico a ‘DAZN’ nel post partita: “Il gol subito nel finale? Fortuito, un peccato. Partirei però dal fatto che abbiamo disputato una grande prova contro una grande squadra, dobbiamo esserne orgogliosi, abbiamo dato tutto tecnicamente, tatticamente e fisicamente. A mio avviso, avremmo meritato il pareggio. Le scelte tecniche? Vengono da quello che abbiamo visto in settimana, non volevo dare riferimenti alla Juventus con i tre difensori centrali, per me Ciurria da falso nueve si è mosso bene. Credo che il primo tempo sia stato fatto anche bene, nonostante siamo stati un po’ sterili, nel secondo tempo molto meglio e più efficaci anche grazie ai cambi. C’è da fare i complimenti a Valentin Carboni, che ha colpito lì dove c’era buco difensivo dove poter fare male alla Juventus, ma tutti i subentrati hanno fatto molto bene. Una volta raggiunto il pareggio era quasi fatta, peccato essere stati un po’ leggeri nell’aver perso un duello difensivo e la Juventus ci ha punito. Comunque abbiamo raggiunto tutti una grande mentalità, in settimana vedo sempre i giocatori con l’atteggiamento giusto. Uscire con rammarico da una partita del genere ci fa capire quanto siamo cresciuti. Per i prossimi big match mi aspetto la stessa mentalità e la stessa voglia di giocare a calcio”.

Un pronostico sulla corsa scudetto: “La Juventus può certamente lottare per lo scudetto, è una squadra costruita sempre per questo. E’ una squadra in salute, solida, che sa difendersi bene e che ha qualità. Giocare una volta a settimana può essere un grande vantaggio”.