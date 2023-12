Milan, esonero Pioli più vicino: nuova panchina per la prossima stagione

Il Milan per il momento conferma Pioli, ma la posizione in panchina del tecnico rossonero rimane delicata

Continua il momento complicato del Milan, acuito dal crollo contro il Borussia Dortmund che pregiudica il cammino dei rossoneri in Champions League.

La qualificazione agli ottavi è appesa a un filo, con il ‘Diavolo’ che al momento è ultimo nel proprio raggruppamento e si ritroverebbe fuori anche dall’Europa League. Il successo in campionato con la Fiorentina non può bastare, con Stefano Pioli che non può commettere altri passi falsi per non peggiorare ulteriormente la situazione sulla panchina del Milan. I rossoneri sono distanti già sei punti dalla vetta della classifica guidata dai cugini dell’Inter e domani sera a San Siro contro il Frosinone è vietato sbagliare per non perdere definitivamente il treno scudetto. La posizione di Pioli è sempre più delicata, al contrario di qualche settimana fa quando l’allenatore parmense sembrava aver trovato le giuste alchimie per una stagione al vertice.

Milan, i bookmakers scommettono sull’esonero di Pioli entro la fine del 2023

Adesso invece i bookmakers sono più pessimisti sulla permanenza del tecnico alla guida del Milan e il suo esonero entro di Natale e la fine dell’anno è quotato a 3.50 sulle agenzie di scommesse.

In picchiata rispetto a un mese fa, quando si giocavano a 15 un possibile allontanamento o le dimissioni di Pioli. I risultati delle prossime partite tra campionato e Champions decideranno il destino del tecnico emiliano, che sembra comunque segnato per quanto concerne la prossima stagione se dovesse essere effettivamente confermato almeno fino a giugno. Stefano Pioli, in caso di divorzio dal Milan, potrebbe decidere a quel punto di fermarsi per qualche mese e ripartire successivamente provando una nuova avventura all’estero, lasciando per la prima volta l’Italia e la Serie A. Lo spettro esonero è dietro l’angolo: toccherà adesso a Pioli invertire la rotta e riprendersi il ‘Diavolo’.