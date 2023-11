Nuova penalizzazione in classifica: ora sono a rischio retrocessione

Non c’è pace in Premier League per l’Everton che ha già incassato una corposa penalizzazione di ben 10 punti. I rischi però non sono finiti

Nelle scorse settimane si è alzato un autentico polverone in Premier League che ha coinvolto l’Everton. La compagine dii Liverpool è finita nell’occhio del ciclone per alcune vicende extra campo che hanno portato a conseguenze molto pesanti per la stagione del club.

L’Everton infatti ha incassato ben 10 punti di penalizzazione per aver violato le regole finanziarie. La società britannica presenterà comunque un ricorso formale, anche se le grane potrebbero non finire qui. La classifica della squadra allenata da Dyche è già stata stravolta scivolando in fondo con appena 4 punti, dieci in meno rispetto ai 14 che sarebbero invece stati conquistati sul campo fino a questo momento.

Una stagione che al netto dei guai extra campo sarebbe nella media per l’Everton, che seppur senza incantare sarebbe comunque fuori dalla zona retrocessione. Ora servirà invece una bella impresa per scongiurare il pericolo Championship, uscendo quindi anche da una situazione psicologica particolare. Dall’Inghilterra però avanzano già ulteriori ipotesi di penalizzazioni future. La vicenda non è finita.

Everton, ancora guai in vista: rischiano altri punti di penalizzazione

‘The Times’ nella sua versione online ha fatto il punto della situazione andando ad approfondire la vicenda anche sui prossimi risvolti eventuali.

La società britannica potrebbe essere a rischio di un’altra detrazione di punti in questa stagione, dopo che è è arrivata la conferma sul fatto che qualsiasi nuova violazione delle regole sui profitti e sulla sostenibilità della Premier dovrebbe essere affrontata entro la fine di maggio.

L’Everton si sta quindi preparando a presentare i conti della stagione 2022/23 visto che i club devono farlo prima del 31 dicembre, invece che di marzo. In base alle nuove normative introdotte in estate le eventuali violazioni delle regole finanziarie verranno affrontate prima di fine stagione.

L’Everton rischia quindi ulteriori detrazioni di punti in questa stagione in caso di nuova violazione delle regole P&S. Al netto dei rischi, che cambierebbero ancora la classifica, i tifosi del club hanno già protestato a margine della gara contro il Manchester United. La battaglia è aperta.