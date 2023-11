Milan, riecco Bennacer: arriva l’annuncio

Stefano Pioli è pronto a riabbracciare il suo centrocampista dopo mesi di assenza. L’indizio sui social non lascia alcun dubbio

Riecco Ismael Bennacer. Sono giorni complicati per il Milan che martedì sera, nel corso del match contro il Borussia Dortmund, ha perso ancora un altro calciatore per un guaio muscolare, Malick Thiaw. Il centrale tedesco ne avrà almeno per un paio di mesi.

Lo stop dell’ex Schalke 04 complica ulteriormente la situazione difensori per Stefano Pioli, che attualmente ha a disposizione solamente Fikayo Tomori.

Ma da Milanello, finalmente, arriva una buona notizia: anche oggi Bennacer ha lavorato regolarmente in gruppo, senza alcun problema e il ritorno tra i convocati è sempre più vicino. Il centrocampista potrebbe essere a disposizione di mister Pioli già contro il Frosinone. La scelta arriverà nella giornata di domani, ma l’indizio social di Bennacer non lascia molti dubbi. L’ex Empoli ha pubblicato su X una clessidra, con la quale, chiaramente, ha voluto far sapere a tutto il popolo rossonero, che il tempo di attesa è praticamente scaduto. I tifosi del Milan sono così letteralmente impazziti di gioia.

⏳ — Ismaël Bennacer (@IsmaelBennacer) November 30, 2023

Il ritorno tra i convocati potrebbe, dunque, arrivare già per la partita di sabato, anche se Stefano Pioli, venerdì scorso aveva lasciato intendere che Bennacer sarebbe tornato contro l’Atalanta. Una luce in fondo al tunnel per il Milan, che riabbraccia uno dei suoi calciatori più importanti.

Milan, attesa per Leao e Kjaer

Servirà aspettare invece per rivedere Rafa Leao e Simon Kjaer. Entrambi hanno lavorato a parte anche oggi e puntano al match contro l’Atalanta.

In attacco, così, Pioli si affiderà a Pulisic, Giroud e Chukwueze. Ma anche il ritorno di Okafor non è così lontano. Per quanto riguarda il ruolo di difensore centrale al fianco di Tomori, dovrebbe esserci il giovane Simic.