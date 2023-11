Mascara: “Io vicino a City e Psg. Cholo? Ecco come preparava le partite”

L’ex storico attaccante del Catania ha svelato alcuni incredibili retroscena di mercato

Nonostante di anni ne siano trascorsi parecchi, è impossibile non ricordare oggi la splendida rete che Giuseppe Mascara realizzò il 1° marzo 2009 da centrocampo nel sentitissimo derby siciliano tra Catania e Palermo.

Un gol di puro istinto che l’ex bomber ha ricordato così ai microfoni di TV Play: “In quei frangenti pensi ‘male che va ti fischiano 30mila persone, ma se va bene ti ricorderanno a lungo. Quello era l’unico modo per fare gol, poi mi ha detto anche un po’ c…!”.

Un calciatore unico nel suo genere, che nell’attuale Serie A si rivede solamente in pochi attaccanti: “Berardi è uno dei pochissimi che gioca un calcio come quello che piace a me. Fa l’uno contro uno, se lo sbaglia lo rifà. Un altro così è Matteo Politano. Forse un altro che si avvicina è Zaccagni della Lazio. Tutta gente che sulla fascia puntano l’uomo. Berardi farebbe bene anche alla Juve, se uno è forte si porta dietro le sue qualità anche nelle grandi squadre”.

Tra le tante soddisfazioni avute in carriera, Mascara ha avuto l’onore di essere allenato a Catania dal Cholo Simeone: “Si vedeva che il Cholo avrebbe fatto strada. Preparava le partite calcolando nei minimi particolari tutto quello che poteva succedere sia quando hai la palla che quando non ce l’hai. Nel 2011 era già avanti coi tempi”.

Mascara ad un passo da City e Psg: “Non andarono in porto”

Mascara ha poi raccontato un paio di curiosi retroscena di mercato.

Prima ricordando come andò il trasferimento al Napoli: “Ero arrivato a 32 anni e volevo rimanere a Catania. Il contratto era in scadenza e la proposta per il rinnovo non arrivava. Alla fine ho accettato di andare al Napoli. In quegli anni avevo ricevuto diverse offerte ma sono sempre voluto rimanere a Catania. Non ho nessun rammarico verso i dirigenti però”.

Infine, svelando un paio di offerte ricevute da top club in Europa: “Nel 2009 in quella stagione in cui feci 14 gol ebbi varie proposte, anche dal Manchester City e dal PSG, che non erano le squadre che sono oggi, ma pur sempre club blasonati. Anche il Bayer Leverkusen. Alla fine non andarono in porto. In Italia sono stato vicino alla Lazio”.