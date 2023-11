Futuro Lukaku e recupero Smalling: il doppio annuncio di Pinto

Le dichiarazioni del dirigente della Roma a margine del match di Europa League, contro il Servette

Prima del calcio d’inizio di Servette-Roma ha parlato Tiago Pinto. Il dirigente dei giallorossi ha affrontato un paio di temi importanti, a partire dal futuro di Romelu Lukaku:

“È molto presto per parlarne – afferma Pinto ai microfoni di Sky -, dobbiamo godercelo fino alla fine. Devo invitare tutti a non fare come avete fatto con Dybala: abbiamo preso l’argentino e una settimana dopo tutte le domande erano sulla sua clausola e poi è rimasto. Abbiamo tempo per parlare di Lukaku, è contento qui e sta facendo benissimo, vedremo in futuro”

Servette-Roma, Pinto: “Smalling? Stiamo lavorando per risolvere il problema”

Un altro tema delicato è quello relativo a Chris Smalling, che in stagione ha giocato solamente le prime tre partite, prima di finire in infermeria:

“Stiamo sempre aspettando che possa migliorare e ci sono cose che solo il giocatore può sentire e decidere – prosegue Pinto -. Ci manca e non possiamo dimenticare che quattro mesi fa eravamo contenti del suo rinnovo dopo una stagione in cui ha giocato più di 4mila minuti. Stiamo tutti lavorando per cercare di sistemare questo problema”.