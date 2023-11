DIRETTA Europa League, Servette-Roma 0-0: partita iniziata LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dello ‘Stade de Geneve’ tra il Servette di Weiler e la Roma di Mourinho in tempo reale

La Roma fa visita al Servette a Ginevra in una gara valida per la quinta e penultima giornata del gruppo G di Europa League. Una sfida da dentro o fuori per le due formazioni che sarà diretta dall’arbitro polacco Stefanski.

Ai giallorossi di José Mourinho, che vengono dalla vittoria in campionato contro l’Udinese che ha permesso loro di portarsi in quinta posizione a tre punti dalla zona Champions, basterebbe un pareggio per ottenere l’aritmetica qualificazione alla fase successiva. Ma si punterà al bottino pieno per tenere vivo il discorso primo posto del girone, sperando in un passo falso dello Slavia Praga contro lo Sheriff Tiraspol. Gli elvetici di René Weiler, reduci a a loro volta dal successo sul Grasshoppers, sono invece costretti a vincere per avere ancora una chance di restare in corsa nella seconda competizione europea per club. La partita sarà visibile in tv su Sky Sport e anche in chiaro su Tv8, oltre che in streaming su smartphone e tablet sulla app di Dazn. All’andata i capitolini si imposero con il punteggio di 4-0 grazie alla doppietta di Belotti e alle reti di Lukaku e Pellegrini. Calciomercato.it vi offre il match dello ‘Stade de Geneve’ tra Servette e Roma live in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Servette-Roma

SERVETTE (4-4-2): Frick; Tsunemoto, Rouiller, Severin, Baron; Stevanovic, Cognat, Ondoua, Bolla; Kutesa, Bedia. All. Weiler

ROMA (3-5-2): Svilar; Llorente, Cristante, Ndicka; Celik, Bove, Paredes, Aouar, El Shaarawy; Dybala, Lukaku. All. Mourinho

CLASSIFICA GRUPPO G: Slavia Praga punti 9, Roma 9, Servette 4, Sheriff Tiraspol 1.