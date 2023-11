Terzic esulta e avvisa il Milan: “Non regaliamo nulla, così contro il Psg”

Le dichiarazioni di Terzic al termine del match di San Siro, valevole per la fase a gironi di Champions League

Il Borussia Dortmund vince contro il Milan e si qualifica agli ottavi di Champions League.

Può così esultare il tecnico dei tedeschi, Edin Terzić, che ottiene il pass per la fase finale in un girone davvero impossibile:

“I ragazzi erano esausti dopo la partita, ma sono felicissimi e soddisfatti – afferma a caldo in conferenza stampa -. Si parlava del girone della morte e dopo il primo ko ci dicevano che era finita. Stasera abbiamo dimostrato di volere questa vittoria più del Milan e l’abbiamo ottenuta. Siamo entrati in campo con la giusta mentalità. Dobbiamo imparare da questa vittoria perché sappiamo che non era facile oggi. I ragazzi hanno dato tutto. Vincere o perdere è sempre dipeso da poco. Il Milan ha avuto il controllo della gara in diverse fasi del match”

Partita contro il Psg – “Non vogliamo fare differenze tra i vari match. Noi giochiamo sempre per vincere, non vogliamo regalare nulla, né al Newcastle né al Psg né al Milan. Sarà importantissima la partita per arrivare primi e avremo grandi motivazioni per battere i francesi”.

Milan-Borussia Dortmund, Terzic: “Hummels il migliore”

Il tecnico dei tedeschi, Terzic, intervenuto in conferenza stampa al termine del match, ha parlato anche di alcuni singoli, protagonisti della sfida contro il Milan.

Arrivano così dichiarazioni importanti su Hummels – “Ha una qualità enorme, con la sua esperienza ha visto tutto nel calcio. Ha vinto tutti i duelli, dandoci grande sicurezza. E’ stato il migliore in campo”.

Parole al miele anche per Adeyemi – “Ha attraversato un momento difficile, conosciamo il suo talento e oggi ha espresso tutta la sua forza. Non è stato benissimo, per questo non è partito dal primo minuto, avevamo deciso di farlo giocare non più di mezzora. Lavoreremo per farlo migliorare nella continuità”.