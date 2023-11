Pioli incontra la dirigenza dopo Milan-Borussia: “E’ successo negli spogliatoi, c’è un grande rammarico”

Le dichiarazioni di Stefano Pioli al termine del match di San Siro, valevole per la fase a gironi di Champions League

Il Milan di Stefano Pioli perde malamente a San Siro contro il Borussia Dortmund ed è ad un passo dall’eliminazione.

I rossoneri dopo aver chiuso il primo tempo in parità perdono Thiaw per infortunio e crollano inesorabilmente. Il tecnico del Diavolo commenta con amarezza il ko in Champions League in conferenza stampa: “Non sono soddisfatto, serviva la qualità necessaria per portare la partita dalla nostra parte, perché le occasioni le abbiamo avute, una anche clamorosa – esordisce Pioli -. Negli ultimi minuti la squadra era stanca a livello mentale, sarebbe servito qualche ricambio in più. Siamo sempre stati bravi a riprenderci da queste delusioni. Ora proviamo a dare continuità alla vittoria contro la Fiorentina in campionato e a cercare di vincere contro il Newcastle”.

E’ inevitabile che Pioli abbia diversi rimpianti – “Quello più grande è certamente quello della non vittoria contro il Newcastle che rimarrà – prosegue il tecnico -. Stasera non siamo stati precisi come bisognava, abbiamo ancora un’occasione, anche se non dipende solo da noi. Il Borussia ha battuto il Newcastle in casa e quindi possiamo riuscirci noi”.

Arriva una battuta anche su un possibile confronto con la dirigenza, vista anche la presenza a San Siro di Cardinale – “L’abbiamo avuto nei corridoi, come facciamo sempre al termine del match”.

Milan-Borussia Dortmund, Pioli: “Perdiamo Thiaw per diverse partite”

Stefano Pioli ha dovuto fare i conti con l’ennesimo infortunio, quello di Malick Thiaw, che ha cambiato la partita.

L’infortunio del tedesco è uno dei rimpianti del tecnico rossonero, ma non è l’unico: “Stasera potevamo andare in vantaggio più volte, c’è rammarico per questo – prosegue Pioli -, ma anche per Thiaw perché così diventa difficile e credo che lo perderemo per diverse partite”.

Thiaw poi è stato sostituito da Krunic – “Il bosniaco è stato schierato centrale perché lo abbiamo provato in altre circostanze e lo può fare”.

Un’ultima battuta arriva sullo stadio ancora una volta troppo spento – “Fin quando la squadra ha dimostrato di poter vincere, lo stadio era con noi. E’ normale che i tifosi siano delusi”