Milan, infuria la polemica a distanza sui social: ‘colpa’ di Calabria

Prestazione negativa di tutto il Milan contro il Borussia Dortmund, nel mirino anche Calabria: sui social scontro furibondo su di lui

Ha lottato strenuamente, come tutto il Milan, anche sfortunato nella serata contro il Borussia Dortmund, che però si è conclusa con una meritata e pesante sconfitta. E sulla prestazione del capitano Davide Calabria pesa, inevitabilmente, il rigore ingenuamente causato nel primo tempo, ma Bynoe-Gittens lo ha messo alla frusta praticamente per 90 minuti.

Il terzino rossonero ha cercato di tenersi a galla con l’esperienza, ma è andato costantemente in difficoltà sugli strappi del talentuoso esterno inglese. Il risultato, sono stati voti piuttosto bassi e negativi da parte di tutte le testate nei suoi confronti. In particolare, la ‘Gazzetta dello Sport’ gli ha dato un 4,5. Un voto che è diventato l’occasione per un diverbio piuttosto piccato sui social.

“Calabria impresentabile”, arriva la replica: cosa è successo su Twitter

A margine della pagella della ‘Gazzetta’, è intervenuto il tweet di Roberto Dupplicato, giornalista Rai e de ‘Il Giornale’, che gestisce anche un blog dal titolo ‘Tackle duro’. Utilizzando quella sua pagina, ha definito Calabria come “impresentabile a certi livelli”. Tirando in ballo anche il collega Giovanni Capuano di ‘Panorama’ e ‘Radio 24’.

“Lo vuole anche in Nazionale, meno male che non fa il Ct“, ha spiegato Dupplicato riferendosi a Capuano. Il quale ha replicato a sua volta con tweet in cui ha taggato proprio Calabria: “C’è un ‘giornalista’ che argomenta le sue critiche dandoti dell’impresentabile, così, per conoscenza”.

In risposta al tweet di Capuano, però, sono arrivate diverse contestazioni: “Cioè, vuole essere difeso da Calabria per aver difeso Calabria, ma dove siamo?“, tra i commenti, a titolo esemplificativo. Altri sono andati molto sopra le righe. Nella discussione è intervenuto, sardonicamente, lo stesso Dupplicato, che ha ironizzato così: “Ti stanno insultando tutti, Giovanni, hai la mia solidarietà“.