L’ex fa fuori l’Inter: “Perché la Juve vincerà lo Scudetto”

La corsa per il titolo vede ora protagoniste le due acerrime rivali, affrontatesi domenica scorsa all’Allianz Stadium di Torino

L’ex bianconero Sissoko è convinto che alla fine a vincere lo Scudetto sarà proprio la Juventus, nella quale ha giocato per tre stagioni e mezzo senza lasciare il segno.

“Non è la squadra più forte che c’è ora – ha sottolineato l’ex centrocampista a ‘Radio Cusano ‘ – ma secondo me alla fine vincerà il campionato perché hanno la capacità di fare le cose bene. Con tre acquisti importanti per il mercato di gennaio, la formazione di Allegri sarà una squadra che può puntare ad aggiudicarsi il titolo. La favorita rimane l’Inter – specifica il francese, ora trentottenne – però sono certo che la Juve rimarrà lì fino alla fine”.

In chiusura, Sissoko ha riservato parole importanti a Claudio Ranieri, suo primo allenatore in Italia e oggi alla guida del Cagliari: “Mi ha aiutato a diventare un uomo. L’ho avuto al Valencia, alla Juventus ed è un tecnico che mi piace. Ho grande rispetto per lui”.