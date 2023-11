La Juventus non è sola per Conte: ci sono altre due italiane

Non solo la Juventus nel futuro di Antonio Conte; il tecnico è infatti seguito molto da altri due club del massimo campionato italiano

Nella prossima sessione estiva di mercato è, molto probabile, che uno dei protagonisti sia Antonio Conte; il tecnico, attualmente senza panchina, sembra essere pronto a tornare alla guida di un club per imporre la propria idea di gioco e raggiungere grandi traguardi. In realtà l’allenatore sarebbe potuto tornare già quest’anno.

Il Napoli, dopo l’esonero di Garcia, era stato accostato alla panchina dei partenopei ma le cose sono andate diversamente con i campioni d’Italia ad aver scelto Mazzarri fino al termine della stagione quando il club, molto probabilmente, cercherà un nuovo tecnico con cui aprire un ciclo. Da questo punto di vista Conte è una possibilità nonostante, secondo la Sisal, la quota dell’ex Inter sulla panchina del Napoli è di 7.50.

Diverso, invece, il discorso per Roma e Juventus che al termine della stagione potrebbero cambiare guida tecnica. Giallorossi e bianconeri sono due squadre a cui, per motivi diversi, un tecnico come Conte farebbe molto comodo; nel primo caso avrebbe l’occasione di ottenere risultati importanti in una piazza calda come quella giallorossa mentre nel secondo tornerebbe nella sua Juve con la voglia di ricominciare da dove aveva finito.

Antonio Conte e il futuro: le quote dicono Roma o Juve

La voglia di tornare è tanta; un tecnico come Conte deve essere grande protagonista e la sensazione è che la prossima stagione possa essere quella giusta per vedere il tecnico su una panchina di Serie A. Secondo Sisal, in questo momento, davanti a tutti ci sono Roma e Juventus entrambe a quota 4.00.

Possibilità molto alta dunque di vederlo o all’Olimpico o, nuovamente, nella sua Torino; abbiamo detto di un Napoli più distante per non parlare di Milan (quota 12.00) o ritorno all’Inter (quota 16.00). Sono molto più alte, invece, le quote estere con il Real Madrid a 33 e il Barcellona a 66. Quotato invece a 6.00 la possibilità che il tecnico resti fermo un’altra stagione.

Si tratta di prime semplici indiscrezioni ma non possono non essere prese in considerazioni; Antonio Conte è uno dei migliori tecnici italiani e, nella prossima sessione estiva di mercato, sarà sicuramente al centro di diverse voci. Le quote vedono favorite Juventus e Roma (i giallorossi, molto probabilmente, si separeranno da Mourinho) ma nel calcio tutto può succedere e non si possono escludere sorprese.