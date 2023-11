Fiorentina e Sassuolo si scambiano i bomber: asse caldissimo in Serie A

Gennaio può essere un mese determinante per Fiorentina e Sassuolo con le due squadre pronte a scambiarsi i rispettivi attaccanti

Due squadre che, dopo le prime tredici giornate di campionato, stanno lottando per obiettivi diversi. La Fiorentina vuole vivere una stagione da protagonista togliendosi grandi soddisfazioni sia in campionato sia nelle coppe; discorso completamente diverso per il Sassuolo che vuole raggiungere la salvezza il prima possibile. Sia i viola sia i neroverdi hanno la possibilità, nel prossimo mercato invernale, di andare a rinforzare le rispettive rose.

Sia Italiano sia Dionisi vogliono imporre la propria filosofia di gioco e fare la partita indipendentemente dall’avversario. Caratteristica che, fino a questo momento, ha portato soddisfazioni importanti come ad esempio le vittorie, del Sassuolo, contro Juventus ed Inter. Il primo obiettivo del club neroverde, come detto, è la salvezza ma la rosa ha le qualità per fare una stagione molto più importante.

A gennaio il Sassuolo potrebbe aver bisogno di un rinforzo offensivo e bisogna fare attenzione al nome di Sottil; il classe 1999, tra Serie A e Conference League, ha realizzato un gol e un assist nella larga vittoria casalinga contro il Cukaricki. Esterno offensivo, ama partire da sinistra per poi utilizzare il suo piede forte, il destro.

Nel sistema di gioco di Dionisi si sposerebbe perfettamente dando una soluzione importante a livello offensivo creando la superiorità numerica. Per un Sottil che può andare al Sassuolo, il club viola potrebbe impostare un clamoroso scambio di mercato.

Scambio Sottil-Laurienté tra Fiorentina e Sassuolo? Ecco a chi servirebbe di più

Possibile scambio di mercato, a livello offensivo, tra Fiorentina e Sassuolo; abbiamo detto dell’interesse dei neroverdi per Sottil. Il club viola, per lasciar partire il classe 1999, sta seguendo il profilo di Laurienté; l’esterno offensivo ha più o meno le stesse caratteristiche dell’attaccante della Fiorentina, parte dalla stessa zona di campo e può essere impiegato su tutto il fronte offensivo offrendo diverse soluzioni all’interno dei novanta minuti.

Un rinforzo offensivo è fondamentale per i viola considerando una stagione dove la squadra è impegnata su tre fronti e vuole essere grande protagonista in tutte le competizioni. A questo bisogna aggiungere le difficoltà offensive della Fiorentina con Nzola e Beltran fermi ad un solo gol in campionato. Problema che la società avrebbe voluto risolvere con Berardi.

L’esterno azzurro però non andrà alla corte di Italiano e allora ecco che, a gennaio, potrebbe concretizzarsi lo scambio Sottil-Lauriente con i due attaccanti pronti a cambiare maglia e dare il proprio contributo nella seconda parte di stagione. Situazione da monitorare in attesa di nuovi sviluppi.