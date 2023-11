Champions League, il Milan crolla: “Con Maldini, Pioli non sarebbe più l’allenatore”

Il Milan di Stefano Pioli, nella serata di ieri, è stato sconfitto dal Borussia Dortmund e si è tornati a parlare anche della posizione di Maldini in rossonero di qualche mese fa: le ultimissime notizie sulla Champions

Non è il momento più felice della storia recente del Milan. I rossoneri, che nel 2021/2022 si sono laureati campioni d’Italia ai danni dell’Inter di Simone Inzaghi, non sono riusciti da quel momento a confermare il super exploit messo in atto nella scorsa stagione e, finora, in questa.

L’annata che si è conclusa lo scorso giugno infatti ha visto il Diavolo cadere sotto i colpi dei cugini in Champions League, mentre in campionato è arrivata una qualificazione alla fase a gironi della massima competizione europea soltanto grazie alla squalifica della Juventus di Massimiliano Allegri. Poi c’è stato il cambio dirigenziale, con Paolo Maldini che ha salutato il mondo Milan e che, dopo la sconfitta di ieri sera contro il Borussia Dortmund, è tornato protagonista sui social, in particolare su X, come oggetto del contendere: ma sarebbe stata la stessa cosa se ci fosse stato ancora lo storico capitano rossonero ai vertici della società?

Maldini al centro delle polemiche su X: ecco che cosa si sta dicendo

In molti hanno trattato l’argomento Maldini in collegamento alla gestione tecnica di Stefano Pioli e a quello che sta facendo l’attuale corpo dirigenziale con, a capo, Giorgio Furlani, idolatrato in estate dai tifosi rossoneri per una campagna acquisti imponente che, però, almeno finora non ha restituito gli effetti sperati.

Su Twitter i commenti sono i più disparati. C’è chi per esempio afferma: “Con Maldini ancora in carica Pioli non sarebbe più allenatore del Milan. Tutto il resto è fuffa”. Altri invece hanno allargato un po’ il discorso: “L’estate scorsa è stata presa una decisione completamente errata: sacrificare sull’altare Maldini e Massara considerandoli gli unici problemi. Mossa sbagliata perché Pioli e il suo staff erano parte integrante della rivoluzione che si sarebbe dovuta compiere”. C’è chi invece dice: “Avete rotto con Maldini”.

MILAN, CHE TONFO IN CHAMPIONS E TORNA DI MODA MALDINI: ANDIAMO A VEDERE ALCUNI TWEET

Posso dire che con Paolo Maldini avete rotto? — Lara (@Larabrusi) November 29, 2023

L'estate scorsa è stata presa una decisione completamente errata: sacrificare sull'altare Maldini e Massara considerandoli gli unici problemi. Mossa sbagliata perché Pioli e il suo staff erano parte integrante della rivoluzione che si sarebbe dovuta compiere. Voler dimostrare,… https://t.co/CY35wooexY — Felix (@FeliceRaimondo) November 29, 2023

Questa è malafede vera.

Con Maldini ancora in carica Pioli non sarebbe più allenatore del Milan. Tutto il resto è fuffa https://t.co/cZXokev3wY — Donatello (@tonaliesimo) November 29, 2023