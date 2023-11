Capello contro Theo Hernandez: attacco diretto, lo ha detto davvero

Il Milan finisce ancora una volta nel mirino della critica e anche i suoi big non sono assolti: attacco a Theo Hernandez

Appesi ad un filo. Il Milan si ritrova ad un passo dall’eliminazione dalla Champions e, dopo la sconfitta contro il Borussia Dortmund, deve iniziare a tifare per i tedeschi contro il Psg per avere l’ultima chance. Solo una vittoria dei rossoneri a Newcastle con successo del Borussia contro i francese consentirebbe a Pioli di passare il turno e restare nella principale competizione europea.

La vicina eliminazione ha ovviamente scatenato i tifosi e messo a rischio la panchina di Stefano Pioli, da tempo ormai nel mirino per le sue scelte. Ma dopo il ko di martedì sera, l’allenatore non è l’unico che è finito nel mirino della critica. Sono anche i big ad essere stati bocciati da tifosi ed esperti: da Giroud a Theo Hernandez, sono in pochi a salvarsi.

Proprio il francese è stato, suo malgrado, protagonista di una critica molto feroce da parte di Fabio Capello.

Milan, Capello contro Hernandez: “Mi sembrava un po’ sovrappeso”

L’ex allenatore del Milan ha commentato i match Champions dallo studio di ‘Sky’ e non ha mancato di esprimere giudizi anche trancianti sull’operazione di Theo Hernandez.

Capello ha affermato: “È stato un Milan con poca qualità e con un gioco elementare. Senza Leao nessuno crea e salta l’uomo”. L’ex allenatore individua anche altri calciatori che non hanno fornito prestazioni importanti: “Loftus Cheek stasera è mancato e sono deluso anche da Theo”.

Proprio sul francese, come detto, arriva l’affondo: “È l’unico che poteva fare qualcosa di diverso, invece ha fatto la parte, ha giocato una partita normale. Non sta facendo una grande stagione l’abbiamo detto più vote. Ho detto addirittura che mi sembrava un po’ grasso, un po’ in sovrappeso”.