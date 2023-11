Calcione e sostituzione immediata: allarme Napoli con vista Inter

Brutta tegola per il Napoli che deve fare a meno di uno dei suoi migliori elementi: esce dopo una botta, fasciatura immediata

Il Napoli sta pareggiando in casa del Real Madrid con Anguissa che ha risposto ai gol di Rodrygo e Bellingham che avevano portato in vantaggio i blancos dopo la rete di Simeone.

Una partita non giocata male dagli azzurri che sono scesi in campo al Bernabeu senza timori reverenziali. Un pareggio che, se fosse confermato al termine del match, potrebbe anche significare qualificazione con un turno di anticipo anche se da Madrid non arrivano soltanto buone notizie.

A metà secondo tempo, infatti, Walter Mazzarri è stato costretto a sostituire Zielinski, mandando in campo Elmas. Il polacco ha riportato, infatti, un infortunio dopo uno scontro con Rudiger. L’ex difensore della Roma ha anticipato il centrocampista azzurra, scalciando via la palla, ma non tirando indietro la gambe che ha terminato la sua corsa sulla coscia di Zielinski.

Infortunio Zielinski, allarme Napoli in vista dell’Inter

Il polacco è caduto a terra ed ha chiesto l’intervento dei sanitari che hanno constato l’impossibilità per il 20 partenopeo di continuare a giocare.

Sostituito da Elmas, Zielinski si è accomodato in panchina con una vistosa fasciatura con ghiaccio. Restano da valutare le sue condizioni in vista del match di domenica sera contro l’Inter e quello successivo contro la Juventus. Le prime indicazioni parlano di una contusione ma nelle prossime ore se ne saprà di più.