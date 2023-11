Scaroni e il ritorno di Ibrahimovic: “Aspettiamo quel che vuole fare da grande”

Il presidente del Milan Paolo Scaroni ha parlato prima della sfida di Champions con il Borussia soffermandosi anche su Ibrahimovic

Partita decisiva per il Milan, in ottica Champions: tra pochi minuti i rossoneri affronteranno il Borussia Dortmund in una sfida che assomiglia tanto ad un dentro o fuori per gli ottavi della competizione.

Prima del fischio d’inizio il presidente rossonero Paolo Scaroni ha parlato ad ‘Infinity’ soffermandosi sulle emozioni pre-match, ma anche sul futuro di Ibrahimovic: “Conta prima entrare in Champions, quindi gli ottavi, ecc. ecc. Il Milan deve sempre partecipare alla Champions, questo è l’obiettivo minimo. Queste partite mi danno ansia: tutte le partite, ma questa in particolare”.

Milan, Scaroni: “Aspettiamo Ibrahimovic”

Come detto non è mancata una battuta su Ibrahimovic, presente sugli spalti insieme al patron Cardinale.

“Saranno seduti vicini – ha affermato Scaroni – , hanno rapporti eccellenti. Siamo tutti in attesa di capire quel che vuol fare da grande, sia in ottica Milan che in ambito Red Bull. La presenza di Cardinale può dare un contributo per capire quel che sarà il futuro di Ibra nel Milan”.