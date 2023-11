“Pioli è un problema”: allarme rosso(nero)

Il Milan si gioca molto della sua stagione contro il Borussia Dortmund, gara delicatissima anche per Pioli: il tecnico è avvisato

Una partita cruciale, 90 minuti determinanti per il futuro del Milan in Europa. Semifinalista di Champions League lo scorso anno, la squadra rossonera si gioca il passaggio agli ottavi di finale nella sfida a San Siro contro il Borussia Dortmund, primo nel girone, ma che con una vittoria potrebbe essere sorpassato da Pioli e soci.

Dopo la sosta, il Diavolo è ripartito con il piglio giusto, almeno dal punto di vista del risultato contro la Fiorentina, in una gara però soffertissima nella seconda parte. Servirà qualcosa di più, stasera, contro i tedeschi. Appuntamento da non fallire, anche se con assenze importanti come quella di Leao. Ma il momento degli alibi è finito per l’allenatore, che in caso di risultato negativo questa sera rischia moltissimo.

Milan-Borussia Dortmund, crocevia per Pioli: l’avvertimento al tecnico

La riflessione del giornalista di ‘Sport Mediaset’ Sandro Sabatini a ‘Radio Radio’ suona da avvertimento per il tecnico rossonero, il quale a suo dire ha delle responsabilità ben precise.

“Dal punto di vista economico e del prestigio fallire la partita di stasera sarebbe un grosso danno – ha spiegato – Parliamoci chiaro, il Milan non sta tanto bene. Le assenze? Incidono più i presenti, quelli che giocano al posto di quello che non ci sono. Pulisic finora è stato accettabile, Chukwueze invece in rapporto anche al costo del cartellino è stato una delusione. All’ambiente servirebbe una iniezione di fiducia, per poter poi andare a risolvere il problema degli infortuni. E poi il problema ‘calcistico’ legato a Pioli”.