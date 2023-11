PAGELLE E TABELLINO LAZIO-CELTIC 2-0: Immobile come Atlante, Luis Alberto senza magia

Pagelle e tabellino di Lazio-Celtic, match valido per la 5a giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2023/24

LAZIO

Provedel 6,5

Lazzari 6

Gila 6,5

Patric 5,5

Marusic 6

Guendouzi 6,5

Rovella 5. Dal 79′ Cataldi 6

FLOP Luis Alberto 5: stasera niente superpoteri, niente magia. Niente giocate da leccarsi i baffi, ma lo spagnolo sbaglia pure i passaggi più facili, sembra poco lucido, quasi scarico nonostante il turno di stop forzato a Salerno. Sbaglia pure un gol clamoroso nel finale. Per fortuna c’è Immobile. Dall’84’ Kamada sv

Isaksen 6,5

Castellanos 5,5. TOP Dal 61′ Immobile 8: entro, segno, stendo il Celtic, ciao. Più o meno è andata così la mezz’oretta di partita giocata dal capitano della Lazio. Che stava crescendo, era evidente, stasera ha dato la conferma e senza rigori. Due reti tutte sue, la prima da rapace, la seconda da grande attaccante, quale è sempre stato. Tre punti di un’importanza difficilmente calcolabile e non solo per il girone di Champions. Stasera Ciro diventa Atlanta, porta il peso della Lazio tutto sulle sue spalle.

Felipe Anderson 5. Dal 61′ Pedro 6

All.: Sarri 6,5

CELTIC

Hart 6

A. Johnston 5,5

Carter-Vickers 5

Scales 5

Taylor 5

McGregor 6

O’Riley 5,5

Paulo Bernardo 5,5. Dal 69′ Hyeongyu Oh 6

Forrest 5. Dal 61′ Johnston 6

Furuashi 6

Yang 6,5. Dall’87’ Turnbull sv

All.: Rodgers 5,5

Arbitro: Halil Umut Meler 5,5

Il tabellino di Lazio-Celtic

Marcatori: 82′ Immobile (L), 86′ Immobile (L)

Ammoniti: Taylor (C), Johnston (C), O’Riley (C), Yang (C), Pedro (L)

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Patric, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Isaksen, Castellanos, Felipe Anderson.

A disp.: Sepe, Magro, Hysaj, Ruggeri, Pellegrini, Kamada, Cataldi, Pedro, Immobile.

All.: Sarri.

CELTIC (4-3-3): Hart; A. Johnston, Carter-Vickers, Scales, Taylor; McGregor, O’Riley, Paulo Bernardo; Forrest, Furuashi, Yang.

A disp.: Bain, Morrison, Lagerbielke, Phillips, Turnbull, Holm, HG Oh, Ralston, Welsh, Frame, Johnstone.

All.: Rodgers

Arbitro: Halil Umut Meler (TUR), Assistenti: Mustafa Eyisoy (TUR) – Kerem Ersoy (TUR), IV Uomo: Arda Kardeşler (TUR), V.A.R.: Alper Ulusoy (TUR), A.V.A.R.: Bastian Dankert (GER)