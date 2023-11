Il big match non è ancora finito: ricorso UFFICIALE

Ricorso UFFICIALE dopo il big match andato in scena nel weekend: la società ha deciso di fare appello. Che cosa succede

Nel weekend è andato in archivio il Derby d’Italia d’andata all’Allianz Stadium. È stato un Juventus-Inter meno infuocato del solito, anche se dopo l’1-1 non è mancata qualche polemica.

Reclamano soprattutto i tifosi bianconeri per il presunto fallo di Darmian su Chiesa all’inizio dell’azione che ha portato al pareggio di Lautaro Martinez. A ‘Open Var’, su DAZN, il designatore Rocchi ha fatto chiarezza: “Questo per me non è sicuramente un fallo, soprattutto per la tipologia di linea d’intervento che aveva posto l’arbitro Guida in questa gara, peraltro assolutamente corretta. Lui ha fatto un ottima gara, perché sappiamo tutti che tipo di partita è Juventus-Inter. Io ho avuto il piacere di farla diverse volte ed è una partita molto complessa. Le due squadre in questo caso hanno però affrontato il match in maniera molto corretta, perché per l’arbitro è stato così più semplice dirigere in quel modo”

Un big match piuttosto infuocato è invece andato in scena a San Sebastian, nella casa della Real Sociedad, eurorivale dell’Inter di Simone Inzaghi.

Real Sociedad-Siviglia: ricorso degli andalusi contro le espulsioni di Navas e Sergio Ramos

Nel finale sono stati espulsi Jesus Navas ed il ‘solito’ Sergio Ramos. Il Siviglia, però, non ci sta ed è pronto a fare appello.

Secondo quanto riportato da ‘El Chiringuito TV’, il Siviglia ha presentato ricorso contro le espulsioni dei due calciatori. Poche però le speranze per gli andalusi, soprattutto per quanto riguarda il rosso a Sergio Ramos: l’ex capitano del Real Madrid ha commesso un bruttissimo fallo nel finale di match.