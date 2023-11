Dalla Juve all’Inter: Marotta ha vinto il primo round

Juventus e Inter continuano a sfidarsi anche sul mercato: il primo round potrebbe andare a Marotta e Ausilio, c’è fiducia

Sul terreno di gioco è finita in sostanziale pareggio la sfida tra Juventus e Inter, un duello che probabilmente terrà banco anche nei prossimi anni, per aggiudicarsi la corona di regina d’Italia. Oltre al campo, anche sul mercato sono diversi i profili sui quali le due dirigenze si stanno dando battaglia: il primo round potrebbe andare a Marotta e Ausilio.

Anche quella con Giuntoli e Manna è una sfida al vertice, le dirigenze di Juventus e Inter sono tra le migliori in Europa e non si risparmiano nessun colpo. Come l’azione di disturbo effettuata in estate dai bianconeri per Romelu Lukaku, che ha scardinato i piani del club meneghino, anche se poi ha ripiegato con estremo successo su Marcus Thuram. Ora, il primo round del duello di mercato tra le due società potrebbe essere stato vinto dai nerazzurri.

Accelerata dell’Inter per Djalo: niente Juve e colpo in arrivo per Inzaghi

Sia la Juve sia l’Inter sono molto sensibili alle occasioni a parametro zero, per motivazioni economiche legato allo stato di salute del calcio italiano, e uno dei profili seguiti da entrambe le società è Tiago Djalo.

Il portoghese si stava rendendo protagonista di un percorso di crescita piuttosto importante con il Lille, quando è arrivata la rottura del crociato. Un infortunio che ne ha rallentato lo sviluppo, ma che non ha raffreddato l’interesse di grandi club come Juventus e Inter: anche perché Djalo ha il contratto in scadenza al termine della stagione. I nerazzurri, però, sembrano essere in vantaggio.

L’Inter ha formulato al giocatore la sua offerta, ritenuta congrua e soddisfacente dalla dirigenza meneghina: il portoghese è un profilo su cui i nerazzurri lavorano da anni, tenendo un rapporto costante con gli agenti del giocatore. Nonostante le molte pretendenti, i nerazzurri sono fiduciosi di avere la preferenza da parte del portoghese e pensano di poter avere la meglio sulla Juventus in questa prima sfida di mercato. Certo, la concorrenza potrebbe alzare l’offerta per Tiago Djalo e per questo non si può ancora parlare di affare concluso. Le sorprese nel calciomercato sono sempre dietro l’angolo.