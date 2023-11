‘Scontro’ tra giornalisti sul mancato rigore: “È ridicolo”

Replica e controreplica sul discusso episodio di Milan-Fiorentina: “Braccio a protezione del corpo, occhi chiusi e testa girata. E non aumenta il volume corporeo”

‘Scontro’ social, precisamente su X tra colleghi: Maurizio Pistocchi e Paolo Ziliani. Argomento di discussione, il mancato rigore in Milan-Fiorentina per mani di Loftus-Cheek sul tiro, ravvicinato, di Sottil.

Pistocchi ha espresso un parere del tutto contrario a quello di Graziano Cesari, che nella moviola di ‘Pressing’ aveva sentenziato: “Era rigore per la Fiorentina“.

“Interessante ma a mio modesto parere la lettura di Cesari è totalmente sbagliata: Loftus-Cheek è due metri avanti rispetto a Pobega, e il tiro di Sottil è diretto sulla sua figura. Il gesto di protezione porta il braccio davanti al corpo ed è legittimo – sottolinea Pistocchi – consentito dal regolamento, non intenzionale per respingere il pallone, come conferma anche Cesari (“Loftus ha gli occhi chiusi e la testa girata”) mentre l’atteggiamento di Pobega – mani dietro la schiena – non c’entra niente con la dinamica che porta al contatto prima tra l’addome e poi sul braccio sinistro di Loftus”.

Dai Maurizio, tutti hanno le mani dietro la schiena (persino Thiaw che non è in traiettoria) come ormai in area i difensori sono costretti a fare mentre Loftus Cheek no, come un portiere abbassa istintivamente il braccio – anche per protezione, certo, ma gli altri non lo fanno -… — Paolo Ziliani (@ZZiliani) November 27, 2023

Immediata la replica di Ziliani. Per lui è rigore netto: “Dai Maurizio, tutti hanno le mani dietro la schiena (persino Thiaw che non è in traiettoria) come ormai in area i difensori sono costretti a fare mentre Loftus Cheek no, come un portiere abbassa istintivamente il braccio – anche per protezione, certo, ma gli altri non lo fanno – e para respingendo il tiro con le braccia e le mani. Non dare rigore qui è ridicolo, è la morte del calcio“.

Controreplica finale di Pistocchi: “Paolo, se ti tirano addosso da due metri, il gesto che chiunque fa è esattamente quello di Loftus: braccio a protezione del corpo, occhi chiusi e testa girata. E non aumenta il volume corporeo. Quello che fanno gli altri non c’entra niente”.