Notte fonda per la Juventus: il blitz di Guardiola è clamoroso

Uno dei talenti più cristallini del panorama calcistico mondiale, almeno per la sua età, ha già calamitato l’interesse di molte big. Juventus avvisata

Alla luce delle diverse vicissitudini economiche che si sono materializzate negli ultimi anni, la Juventus non solo ha deciso di abbassare il monte ingaggi, ma ha fatto anche della politica dei giovani uno dei suoi mantra di riferimento. Diktat che potrebbe essere riproposto anche nelle prossime sessioni di calciomercato.

Non è un caso che i bianconeri stiano da tempo scandagliando il terreno alla ricerca di soluzioni interessanti con cui puntellare un organico che presenta ancora delle lacune. Sotto questo punto di vista le idee non mancano. Ad esempio l’area scouting della Juventus ha da tempo individuato nel centrocampista argentino Claudio Echeverri uno dei talenti su cui investire in ottica futura. Da tempo individuato come una pedina potenzialmente utile sia nell’immediato che in ottica futura, il classe ‘2006 si è messo in mostra a suon di prestazioni interessanti. Abile nelle due fasi, centrocampista moderno, Echeverri ha già calamitato l’interesse di diverse big europee, pronte a sfidarsi per mettere le mani su uno dei gioielli più puri della trafila argentina. A tal proposito, la Juventus dovrà fare i conti con una concorrenza che definire nutrita sarebbe solo un eufemismo.

Calciomercato Juventus, quanta concorrenza per Echeverri: Real Madrid, City e Psg sulle sue tracce

A fare il punto della situazione legata ad Echeverri è okfichajes.com. Secondo quanto riferito, infatti, fino a poco tempo il Real Madrid sembrava essere ad un passo dal chiudere la trattativa. Tuttavia, oltre al Psg, anche il Manchester City ha fatto irruzione nella trattativa.

Monitorato con interesse anche dal Barcellona, che però non ha ancora presentato un’offerta ufficiale, per Echeverri potrebbero crearsi i presupposti per una vera e propria asta. La sensazione è che qualcosa possa muoversi a stretto giro di posta. Legato al River Plate da un contratto in scadenza il 31 dicembre 2024, Echeverri potrebbe dire addio al club argentino e approdare in una big del calcio europeo. Tutto lascia presagire, però, che non sarà l’Italia la sua prossima destinazione. City e Psg sono pronti a far saltare il banco da un momento all’altro: si attendono novità importanti in tal senso.