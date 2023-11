Inter, Barella stenta a decollare e ora il futuro è un’incognita

Nicolò Barella, centrocampista dell’Inter di Simone Inzaghi, non si sta esprimendo al meglio nelle ultime uscite e occhio al futuro fra rinnovo e possibile cessione: le ultimissime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A

L’Inter di Simone Inzaghi, nella serata di ieri, è uscita con un pareggio dal big match dello Stadium contro la Juventus di Massimiliano Allegri.

I nerazzurri, dopo essere andati in svantaggio per mano della rete di Dusan Vlahovic, sono riusciti a pareggiare il conto grazie al gol siglato da Lautaro Martinez, centravanti e capitano della Beneamata. Un’azione corale bellissima quella dell’Inter che è nata dalla buona apertura laterale di Nicolò Barella, centrocampista italiano che, però, nel resto della partita, non è riuscito ad incidere così tanto come ci si aspetterebbe da un giocatore con le qualità e doti tecniche. L’inizio di stagione dell’ex centrocampista del Cagliari infatti non è stato finora dei migliori, ma la situazione, in chiave calciomercato, può avere sviluppi diversi e imprevedibili. Negli ultimi giorni si è parlato infatti molto di un possibile rinnovo di contratto per Barella, con un adeguamento dell’ingaggio, e con una durata maggiore che avrebbe effetti anche sull’ammortamento del cartellino del calciatore classe 1997. Uno scenario che, però, non esclude nella prossima estate anche la partenza dell’asso nerazzurro in sede di calciomercato.

Barella non decolla e occhio alla prossima estate

L’arrivo, nell’ultima estate di calciomercato, di Davide Frattesi all’Inter dal Sassuolo ha fatto riflettere molti addetti ai lavori: può essere lui l’erede di Barella che andrebbe ceduto al termine della stagione? La questione è sul tavolo. Se andiamo a considerare anche la situazione economica in casa Inter, sempre a caccia di liquidità viste le disponibilità della famiglia Zhang, in caso di un’offerta irrinunciabile, magari proveniente da un club di Premier League, Nicolò Barella potrebbe anche salutare il nerazzurro.

La società meneghina valuta il calciatore almeno 70 milioni di euro e, nei mesi scorsi, è stato approcciato dal Newcastle. Sulle tracce dell’ex giocatore del Cagliari, in tempi non sospetti, c’è stato anche il Liverpool di Jurgen Klopp, tecnico a cui piacciono i centrocampisti alla Barella, in grado di far bene, alla stessa maniera, sia la fase offensiva che quella difensiva.