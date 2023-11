Gatti nel mirino dopo il gol di Lautaro in Juventus-Inter: “Ha fatto il contrario”

Federico Gatti, difensore della Juventus di Massimiliano Allegri, è stato autore di una prestazione non eccellente nella sfida pareggiata dai suoi contro l’Inter

Si è risolto con un pareggio il Derby d’Italia fra la Juventus di Massimiliano Allegri e l’Inter di Simone Inzaghi, valevole per la 13esima giornata del campionato italiano di Serie A, ma soprattutto per la vetta della classifica visto il piazzamento dei due top club del nostro paese.

La Beneamata, che ha acciuffato il pareggio con Lautaro Martinez, ha mantenuto i due punti di vantaggio sulla Vecchia Signora che si era portata in vantaggio con il ritorno al gol di Dusan Vlahovic. Proprio il gol che impattato la sfida, siglato dal capitano argentino dell’Inter, il 13esimo in 13 partite di Serie A, ha al suo interno una serie di discussioni, e anche polemiche, che si stanno trascinando in queste ore. Oltre al possibile fallo che alcuni recriminano di Darmian su Chiesa nel momento del recupero del pallone da parte dell’Inter, ci sono anche i discorsi sulla marcatura che Federico Gatti, difensore centrale della Juventus, ha messo in atto proprio contro Lautaro Martinez.

Juventus-Inter, Gatti criticato dai tifosi

Il bomber argentino infatti, con un movimento fulmineo, si è fatto beffe di Gatti arrivando alla conclusione da solo. Il modo di difendere da parte di Gatti è stato quindi oggetto di diverse polemiche social. In particolare su X, meglio conosciuto come Twitter, diversi tifosi della Juventus, ma anche appassionati, si sono confrontati, in molti criticando, sulla marcatura di Gatti nei confronti del Toro dell’Inter.

Un fan ad esempio afferma: “Gatti alla Juve se va bene può fare il quinto centrale, non può circolare come titolare”. Un altro invece: “Gatti ancora deve capire che è successo”. E c’è anche chi lo definisce “indifendibile” visto che “Lautaro fa sempre quel movimento a tagliare dentro”. Ecco allora che il difensore doveva essere maggiormente reattivo e anticipare le mosse dell’argentino, prevenendo il pericolo che poi è costato il pareggio alla Juventus.

ANDIAMO A VEDERE ALCUNI TWEET

Gatti ancora deve capire che è successo https://t.co/dsrl6n6zCm — Massa cruo (@Massa_Cod) November 27, 2023

Secondo me Gatti,doveva seguire l'uomo senza guardate la palla, ha fatto il contrario! — Edgardo Capece (@capeceedgardo) November 27, 2023

Se come dice Allegri hanno studiato queste giocate dell'Inter, hanno colpe Kostic, Rugani, Bremer e Gatti — Run_on_earth (@Run0nEarth) November 27, 2023

Bremer non può andare sull'uomo a meno di non mettere in conto ALMENO il giallo.

Se lo saltasse, sarebbe 2vs1. Rugani errore da scuola calcio primi passi, Gatti che si guarda l'azione di Thuram invece di Lautaro è da studiare a Coverciano in una lezione su "Come non si difende". — Azimmolo (@azimmolo) November 27, 2023

L'ho detto ieri.

Tutti hanno sbagliato.

Da Rugani a Gatti passando da Bremer.

La gente non capisce nulla di calcio perché per loro la colpa è solo di Gattone.

Poi Lautaro fa il movimento da grande attaccante.

Lì, ci voleva il grande difensore. https://t.co/Be3E3wp6p4 — Alessandro #FinoAllaFine ⚪⚫ (@22JAlex) November 27, 2023