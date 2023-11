Cessione Immobile: ha un piede e mezzo fuori dalla Lazio

Ciro Immobile al centro delle voci di mercato. Dalla Spagna rilanciano il nome dell’attaccante della Lazio per un eventuale futuro altrove

Tra gli attaccanti più prolifici ed efficaci dell’ultimo decennio di Serie A c’è senza alcun dubbio anche Ciro Immobile, centravanti della Lazio che sta vivendo però un’annata in netto calo rispetto al passato.

Il classe 1990 campano ha realizzato finora solamente 5 reti complessive tra Serie A e Champions League, confermando un trend negativo che lo ha accompagnato in parte già lo scorso anno. A 33 anni il futuro di Immobile inizia quindi anche a far discutere con una eventuale meta ‘esotica’ che potrebbe prospettarsi per il suo destino.

Non è infatti da escludere che il numero 17 della Lazio possa lasciare la capitale per accasarsi altrove, andando a strappare l’ultimo grande contratto della sua carriera. In questo senso dalla Spagna associano il profilo di Ciro Immobile al mercato dell’Arabia Saudita.

Calciomercato Lazio, ipotesi araba: il futuro di Ciro Immobile

Secondo quanto evidenziato da ‘todofichajes.com’ dall’Arabia Saudita avrebbero messo nel mirino anche un bomber consumato come Immobile, cavalcando un trend messo in piedi poco meno di un anno fa dall’approdo all’Al Nassr di Cristiano Ronaldo.

Da quel momento è cambiato il calciomercato saudita e l’intero movimento che orbita intorno all’Arabia. Post CR7 sono tantissimi i grandi campioni che hanno sposato la causa della Saudi Pro League: da Benzema a Kante, passando per Firmino, Manè, Neymar, Koulibaly, Milinkovic-Savic e tanti altri.

A questa folta lista anche un altro laziale come Immobile potrebbe quindi andarsi ad aggiungere, lasciando la Serie A per una nuova sfida. Il contratto del centravanti italiano scadrà a giugno 2026 e il suo valore si aggira intorno ai 20 milioni di euro, cifra che sarebbe facilmente coperta dalle risorse presenti in Arabia Saudita. Come evidenziato dalla fonte iberica vedremo cosa accadrà a gennaio e se ci saranno ulteriori approcci.