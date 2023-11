Roma-Udinese, l’Olimpico dà un rosso alla violenza sulle donne e ricorda Giulia Cecchettin

All’Olimpico il triplo messaggio per lanciare un segnale contro la violenza sulle donne: ecco i tre striscioni

“Non basta dire: io sono diverso”. Così all’Olimpico inizia il ricordo delle vittime di femminicidio e di violenza, le donne che ogni giorno sono costrette a subire molestie fisiche e psicologiche all’interno delle mura domestiche o in qualsiasi altro ambito.

In occasione della Giornata Mondiale contro la Violenza sulle Donne, anche l’Olimpico prende posizione in maniera netta durante la sfida tra Roma e Udinese. In Tribuna Tevere appare lo striscione ‘L’amore vero non uccide… Basta!!! Ciao Giulia’. In Distinti Sud, invece, sono apparsi altri due messaggi che rimarcano l’importanza della figura della donna anche a livello storico per questa città: “Da Rea Silvia alla Lupa. Roma è donna, Roma è Giulia“. E poi ancora “Il no è un diritto che merita rispetto. Rip Giulia”, il secondo pensiero che arriva dalla curva romanista. Tutta schierata, insieme al mondo del calcio, nella speranza che possa portare a qualcosa.