PAGELLE E TABELLINO ROMA-UDINESE 3-1: Dybala, è sempre una Joya. Spinazzola non carbura

Pagelle e tabellino Roma-Udinese, match valido per la 13esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/24

ROMA

Rui Patricio 6

Mancini 7

Llorente 6,5

Ndicka 6,5

Karsdorp 6 Dal 77′ Zalewski SV

Cristante 6,5

Paredes 6. Dal 77′ Bove 6

Pellegrini 6,5 Dal 62′ Azmoun 6,5

FLOP Spinazzola 5,5: partita non esaltante, non spinge tantissimo e non riesce a trovare il varci giusto. Sbaglia un pallone importante nel primo tempo, il gol di Thauvin è anche responsabilità sua. Dal 62′ El Shaarawy 6,5

TOP Dybala 7: fa tutto lui. L’assist per il gol di Mancini, il regalo all’Udinese che porta al pareggio e poi la rete del raddoppio decisiva per tre punti di importanza clamorosa. Ovviamente la sua partita non è solo queste tre cose, ma uno, due, anche tre colpi di genio. È sempre una Joya. Dall’82’ Kristensen SV

Lukaku 6

Allenatore: Mourinho 7