Milan-Fiorentina, Italiano deluso: “C’è frustrazione, è capitato ancora”

Le dichiarazioni di Vincenzo Italiano in conferenza stampa al termine del match valevole per la tredicesima giornata di Serie A

La Fiorentina di Vincenzo Italiano è uscita sconfitta da San Siro. I viola sono stati battuti dal Milan, che ha conquistato i tre punti grazie ad una rete di Theo Hernandez.

C’è tanto dispiacere nelle parole del tecnico siciliano, che si aspettava un risultato diverso visto quanto prodotto: “Nel secondo tempo non possiamo non segnare visto quanto fatto – ammette Italiano -. C’è rammarico e frustrazione, non è la prima volta che capita questo tipo di partita. Siamo forti ma non fortissimi perché se lo fossimo non avremmo perso stasera o contro la Juventus”.

Milan-Fiorentina, Italiano: “La sfortuna nel calcio vale poco”

La Fiorentina ha creato tanto nella ripresa non riuscendo a segnare. Nel mirino della critica sono finiti Beltran e Nzola, che anche stasera non hanno trovato la via della rete.

Italiano si interroga sul proprio attacco sterile – “Dobbiamo farci delle domande tutti, perché se non si segna ad un centimetro dalla porta la colpa è nostra. La sfortuna nel calcio vale poco. Se crei così tanto e non fai gol la colpa è sola tua. Beltran e Nzola senza gol? Io conosco solo una medicina, quella del lavoro settimanale”.