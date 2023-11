“Lega corrotta”: la protesta clamorosa allo stadio

Allo stadio, va in scena una protesta clamorosa contro la Lega calcistica: accuse pesanti di corruzione

Il big match di Premier League tra Manchester City e Liverpool finisce 1-1. Non basta Haaland, pareggia nel finale Alexander-Arnold. La squadra di Guardiola resta prima a +1 sui Reds, ma l’Arsenal che deve ancora giocare sogna il sorpasso ad entrambe. Il match si è però segnalato per una protesta clamorosa, realizzata da terzi.

I tifosi dell’Everton, per via della recente penalizzazione di 10 punti in Premier League per la violazione delle regole finanziarie, hanno noleggiato un aereo che è transitato sopra l’Etihad Stadium con la scritta “Premier League corrotta“. Il fronte della polemica è aperto anche perché, parallelamente, si sta discutendo della posizione del City, a cui potrebbero essere contestate violazioni assai più corpose che comporterebbero la retrocessione, ma in merito non è ancora arrivata una decisione da parte delle autorità calcistiche inglesi.