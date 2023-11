Il Milan lo lascia andare, ma ad una condizione: tutto pronto per giugno

Il Milan sembra aver già deciso il futuro di un suo giocatore per quanto riguarda la prossima sessione estiva di mercato

Nell’ultimo mercato estivo, il Milan è stato protagonista di diverse operazioni sia in entrata sia in uscita con l’obiettivo di dare a Pioli una squadra in grado di affrontare al meglio tutte le competizioni. Dal punto di vista delle cessioni ha sicuramente fatto rumore quella di De Ketelaere; il classe 2001, dopo una sola stagione in maglia rossonera, è stato ceduto in prestito all’Atalanta.

L’esperienza a San Siro non è stata fortunatissima ma bisogna sottolineare come non sia per nulla semplice imporsi, per un ragazzo di ventidue anni, in una squadra con le ambizioni del Milan. Sotto la guida di Gasperini sta dimostrando tutte quelle qualità che possono contribuire in maniera importante nella stagione dell’Atalanta; fino a questo momento, tra campionato ed Europa League, ha messo a segno due gol e altrettanti assist.

Dal punto di vista contrattuale la situazione di De Ketelaere è piuttosto semplice; il giocatore, di proprietà del Milan, è in prestito all’Atalanta fino al prossimo trenta giugno. Prestito oneroso di tre milioni più diritto di riscatto a ventitré milioni a cui bisogna aggiungerne quattro di bonus. Operazione importante per un giocatore che vuole dimostrare tutte le sue qualità. Stagione fondamentale per il classe 2001 che, a giugno, potrebbe essere acquistato a titolo definitivo dall’Atalanta.

Calciomercato Atalanta, De Ketelaere riscattato dal Milan? Le cifre

Gli obiettivi dei bergamaschi, in questa stagione, sono molto importanti: in campionato si vuole lottare per il quarto posto mentre nelle coppe si proverà ad arrivare il più lontano possibile. Gasperini ha una rosa di qualità con elementi di spessore e, tra questi, dobbiamo menzionare De Ketelaere; il futuro del belga è diviso tra Milan e Atalanta con la Dea che potrebbe decidere di riscattare il giovane talento.

Il classe 2001 guadagna intorno ai due milioni di euro e la società rossonera può lasciarlo andare al termine della stagione; nella trattativa De Ketelaere bisogna sottolineare, aspetto molto importante, il del dieci per cento sulla sua futura rivendita. Una postilla che non può non essere presa in considerazione perché permetterebbe al club rossonero di andare sostanzialmente in pari rispetto a quanto versato nelle casse del Bruges nel corso dell’estate 2022 (circa 32 milioni di euro).

Arrivato al Milan per fare il definitivo salto di qualità ed imporsi in un campionato come quello italiano, il futuro di De Ketelaere potrebbe essere lontano da San Siro; molto dipenderà da questa stagione dove il belga vuole dimostrare di poter essere determinante sia in Serie A sia a livello internazionale.