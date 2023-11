Gravina, altra frecciata a Mancini: “Con Spalletti abbiamo svoltato”

Da Mancini a Spalletti, con l’obiettivo Euro 2024 da disputare dalla quarta fascia nel girone. Parla il presidente della FIGC Gravina

Missione compiuta per Spalletti. L’Italia ha centrato Euro 2024 scongiurando l’incubo spareggi e, da campione in carica, si presenterà alla competizione in quarta fascia.

A ‘Radio 24’, Gabriele Gravina ha esaltato il lavoro del CT della Nazionale subentrato a Mancini a qualificazioni in corso: “Siamo più sollevati… Rispetto ad altri gironi, il nostro era sicuramente impegnativo e poi aggiungiamo quello che abbiamo vissuto come momento traumatico nel mese di agosto (l’addio di Mancini, ndr). Se mi sono ripreso dal trauma? No, diciamo che io guardo sempre il lato positivo, quello ci ha consentito e ci ha permesso una presa di coscienza rapida sulle condizioni di un reale rischio di non qualificazione, invece in tre giorni abbiamo superato quel trauma. Oggi abbiamo un allenatore bravo, esperto e con lui abbiamo svoltato e siamo tornati finalmente ad essere una squadra speciale“.

Mancini è ormai dimenticato, il presidente della FIGC ha proseguito così su Spalletti: “Lavora in Nazionale come in un club. I tifosi possono stare tranquilli. Luciano ha dimostrato grande attaccamento dal primo momento. Questo primo periodo è andato al di là di ogni mia più rosea previsione”.

Italia, Gravina verso i sorteggi: “Noi siamo campioni in carica”

“Noi siamo campioni in carica. La prima fascia è davvero una fascia di big: sono sei tra le più forti in Europa”, ha affermato il numero uno della Federcalcio.

Infine, sulla quarta fascia: “Forse la Germania, in questo momento, ha qualcosa di meno? Sono sempre i padroni di casa e bisogna tenerli in debita considerazione. Se consideriamo che la quarta fascia in questo momento conta l’Italia, la Serbia, la Svizzera che ben conosciamo, potrebbe contare la presenza di Galles, Finlandia, Polonia o comunque Ucraina, capite che la quarta faccia forse è meglio che ospiti l’Italia rispetto alla terza o alla seconda”.