Esplode la rabbia dei tifosi: “Vergogna, vai via”

Contestazione in tribuna dopo la pesante sconfitta casalinga. Ecco cosa è successo

Esplode la rabbia dei tifosi dopo il pesante ko casalingo. Siamo in Serie B e precisamente al ‘San Nicola’ di Bari. Nel mirino il presidente dei pugliesi, Luigi De Laurentiis.

Il figlio del patron del Napoli è stato duramente contestato in tribuna, da un gruppo di sostenitori del Bari, al termine della partita col Venezia da cui la squadra di Marino è uscita con le ossa rotte. 3-0 il risultato finale contro un Venezia che aggancia così il Parma in vetta alla classifica, confermandosi come una delle formazioni più forti della cadetteria di quest’anno.

Seduto con lo sguardo quasi perso nel vuoto, evidentemente avvolto nei tanti pensieri dopo la batosta casalinga, De Laurentiis è rimasto pressochè impassibile alle grida e alle proteste dei tifosi baresi. Tutti indirizzati a lui, da “Vergogna” a “Vai via“. Il Bari, ora decimo in classifica, sarà chiamato al riscatto domenica prossima, in casa del Lecco.