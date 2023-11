Allegri: “Inter più pronta di noi. Devo scegliere il centravanti”

L’attesa è (quasi) finita. E’ vigilia di Juventus-Inter. Domani, alle 20:45 all’Allianz Stadium sarà ‘Derby d’Italia’. I bianconeri, secondi, affrontano i nerazzurri, primi

Oggi, il giorno prima del big match, ha parlato in conferenza stampa mister Massimiliano Allegri. Di seguito le sue parole.

Domani è la la classica partita che si prepara da sola, ma come arriva il gruppo squadra Juve? Risponde Massimiliano Allegri: “Nella migliore maniera, i nazionali sono tornati in ottime condizioni. Ci siamo preparati al meglio”

“E’ una tappa importante del percorso di crescita della squadra. Contro la prima della classe, contro i favoriti come hanno detto loro, non è una novità”

“La squadra sta facendo questo percorso, sono contento di quello che stiamo facendo. Contro una squadra forte e più pronta”.

“Rientra Alex, Danilo prima di Monza, Weah vediamo. Locatelli si è allenato, da valutare se dall’inizio o in panchina”.

“Non abbiamo problemi a centrocampo. Abbiamo soluzioni, come Cambiaso, Nicolussi Caviglia e Iling. In attacco tutti bene, chi scende in campo o in panchina deve fare bene”

“Chiesa sicuramente è rientrato bene dalla Nazionale. Vlahovic sta bene, così come Kean e Milik. Devo scegliere il centravanti tra questi tre”.

“Domani è un buon test”.

Scelta in attacco: “Chiesa gioca a tennis? Allora, se è bravo, è il nostro Sinner. Per l’attacco conta anche chi va in panchina”

“I ragazzi sono pronti per giocare, ma non decide nulla nel campionato. Sappiamo che è una grande sfida contro un avversario forte, contano i dettagli”.

“Simone Inzaghi sta facendo bene, i numeri sono dalla sua. E’ una grande sfida, divertente. Finalmente si gioca”.

“E’ tanto che non giocavamo una sfida da primo posto, ma non cambia nulla. Dobbiamo desiderare la vittoria. Dobbiamo conoscere i limiti nostri, lavorarci e fare una grande prestazione. Le partite possono cambiare ma dobbiamo essere bravi a interpretare i momenti”.

Rabiot davanti alla difesa: “Ho anche Mirettti che può giocare lì, da valutare tutto, anche i cambi e le condizioni dello stesso Locatelli”

“Marotta sta facendo un ottimo lavoro all’Inter, come alla Juventus. Anche lui è un buon comunicatore. Su Lautaro? io difficilmente so spiegare il calcio, m Vlahovic tornerà a fare gol”.

“Ho un gruppo coeso e forte”

“la corsa Scudetto non è cosa di Juve e Inter. Noi dobbiamo continuare il percorso, guardando sempre la quinta a che punto è. Quello che conta è domani, non tra due-tre mesi. Noi con serenità dobbiamo fare prestazioni solide per non perdere certezze. I ragazzi faranno bene anche domani”.

In aggiornamento … .